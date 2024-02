Maroc Telecom : Un RNPG de plus de 6,19 Mrds DH à fin 2023

Le résultat opérationnel (EBITA – earnings before interest, tax and amortization) ajusté consolidé a, quant à lui, atteint 12,22 Mrds DH, en progression de 6,6% (+5,5% à taux de change constant), indique le groupe dans un communiqué sur ses résultats au 31 décembre 2023. Le taux de marge d’EBITA ajusté s’est établie à 33,2% (+1,3 pt à taux de change constant sur un an), précise la même source.

S’agissant du résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA – earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) ajusté consolidé, il s’est amélioré de 4,7% à plus de 19,36 Mrds DH (+3,5% à taux de change constant), grâce à la croissance du chiffre d’affaires consolidé et la gestion efficiente des coûts opérationnels. Le taux de marge d’EBITDA ajusté s’est apprécié de 0,9 pt (+1,0 pt à change constant), grâce à la hausse du chiffre d’affaires et à une gestion rigoureuse des coûts. Concernant les investissements hors fréquences et licences, ils représentent 21,3% du chiffre d’affaires au 31 décembre 2023, en ligne avec les objectifs du Groupe.

En 2023, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés reculent de 10,6% à change constant, pour atteindre 10,21 Mrds DH, tandis que la dette nette consolidée du Groupe représente 0,8 fois l’EBITDA annuel du Groupe.