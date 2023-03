Manœuvres en mer d’Oman : Les flottes russe chinoise et iranienne engagées

L’exercice militaire combiné entre les trois pays aidera à « approfondir la coopération pratique entre les marines des pays participants et d’insuffler une énergie positive en faveur de la paix et de la stabilité régionales », a souligné le ministère chinois.

Cet exercice conjoint de quatre jours impliquera les forces militaires de ces trois pays, dont les unités marines et aéroportées de la marine de la République islamique d’Iran et du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ainsi que des flottilles de la Chine et de la Russie.

Il est à noter que les forces militaires de l’Iran, de la Chine et de la Russie ont organisé plusieurs exercices militaires conjoints ces dernières années dans le but d’améliorer la sécurité du commerce maritime international, de lutter contre la piraterie et le terrorisme maritimes, ainsi que d’échanger des informations sur les opérations navales de sauvetage et de secours.

Dans ce droit fil, le contre-amiral Shahram Irani, commandant de la marine iranienne, avait déclaré, le 12 octobre 2022, que l’Iran prévoyait d’organiser un exercice naval conjoint avec la Chine, la Russie et un certain nombre d’autres pays dans la pointe nord de l’océan Indien. Tout en assurant que l’exercice conjoint viserait à renforcer les capacités de combat des forces iraniennes et s’inscrit dans le cadre de la diplomatie maritime afin d’assurer une sécurité durable.

Il a également noté que l’Iran avait invité quelques États membres du Symposium naval de l’océan Indien (IONS) – un forum visant à accroître la coopération maritime entre les États côtiers de la région de l’océan Indien, à participer aux exercices navals. Le commandant de la marine iranienne a ajouté que les jeux de guerre ont été conçus conformément à un manuel d’instructions compilé par la marine iranienne.