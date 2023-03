Lutte contre les discriminations raciales : Le GADEM se mobilise

« Discours d’incitation à la haine raciale sur les réseaux sociaux, stigmatisation et rejet des personnes noires étrangères au Maroc, propos et violences racistes particulièrement virulentes en Tunisie… ce début d’année 2023 a été fortement marqué par un contexte lourd », rappelle l’ONG qui, dans un communiqué, affiche son inquiétude vis-à-vis de la situation actuelle. D’où son appel à « des actions concrètes et à un véritable débat démocratique, ouvert et franc sur ces questions à l’occasion de cette nouvelle Journée internationale de lutte contre toutes les formes de discriminations raciales ».

Le GADEM revient sur deux faits majeurs au Maroc en lien avec le sujet, citant l’évacuation « musclée » du campement de migrants à Oulad Ziane à Casablanca et le « déferlement de discours racistes sur les réseaux sociaux » ainsi qu’une campagne digitale prônant l’interdiction du mariage entre ressortissantes marocaines et « Subsahariens et autres citoyens de pays africains de couleur » parue en février 2023.

« Au regard des événements depuis le début de l’année 2023 et des arrestations au faciès qui continuent d’être régulièrement opérées dans les principales villes du Maroc, notamment à Rabat, force est de constater que si l’engagement du Maroc pour rompre avec de vieilles haines intestines est sincère, la réalité – 10 ans après le lancement de la nouvelle politique de 2013 – est tout autre et rappelle à l’ordre », estime l’ONG.

Pour le Gadem, le royaume « doit se doter des outils législatifs et institutionnels nécessaires et adéquates pour protéger efficacement et faire valoir les droits à réparation et au recours à toute personne victime de discriminations raciales ».

Dès lors, « afin de contribuer à un débat public nécessaire sur les questions de discriminations raciales dans le contexte actuel », l’ONG lance sa semaine de lutte contre les discriminations raciales sous l’hashtag #semaine_contre_discriminations, sous forme d’une campagne digitale qui aura lieu sur les réseaux sociaux du 21 au 25 mars 2023.