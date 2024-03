Lions de l’Atlas : Le pari marocain de B. Diaz

Portant la double nationalité, le joueur de 24 ans a ainsi augmenté ses chances de se joindre au prochain rassemblement du Onze national, au cas où il est appelé par le sélectionneur.

« Sa décision est ferme, elle a été mûrement réfléchie, (…) il n’y a pas de retour en arrière possible », a fait savoir le journal espagnol Marca, confirmant des informations diffusées plut tôt par des journalistes sportifs. « Brahim Diaz jouera pour le Maroc et non pour l’Espagne. La décision a été prise et devrait être officielle prochainement. La Fédération marocaine a été informée ce soir », a écrit Fabrizio Romano.