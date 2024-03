Les Marocains marchent pour la cause palestinienne : Et pétitionnent sur Avaaz pour rompre les amarres avec Israël

L’appui inconditionnel du peuple marocain à la question palestinienne continue de défrayer la chronique alors que des appels pressants, pour l’heure inaudibles, ont été lancé au pouvoir pour qu’il revienne sur sa décision d’intégrer le circuit des accords d’Abraham. En effet, des milliers de manifestants ont participé, dimanche à Casablanca, à une marche de solidarité avec le peuple palestinien, en proie aux offensives israéliennes depuis le 7 octobre dernier dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie.

Répondant à l’appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, les manifestants ont protesté au bruit des casseroles et de poêles vides, pour alerter sur la famine endurée par les habitants de la bande de Gaza.

Fidèles à leurs démarches désormais traditionnelles, les manifestants ont brandi des slogans en soutien au peuple palestinien et à sa cause et dénoncé la normalisation avec Israël, tout en exigeant la fin du siège de la bande de Gaza et l’acheminement urgent de l’aide humanitaire et des médicaments.

En complément à ces sorties massives de solidarité avec le peuple palestinien martyr, les Marocains ont lancé sur Avaaz une pétition dans laquelle ils estiment que si le gouvernement marocain décide d’avaliser la mesure historique de rompre les amarres avec l’entité sioniste, cela ouvrirait la voie à d’autres nations pour adopter une position similaire. Ils soulignent que les pressions actuelles ne sont pas encore suffisantes pour inciter Israël à cesser ses agressions.

Selon les signataires, le maintien des relations avec Israël par les pays de la région a contribué à prolonger la durée des conflits et à perpétrer des crimes et des massacres à l’encontre des populations de Gaza et de Cisjordanie. Ils dénoncent également le blocus imposé à Gaza ainsi que la construction de colonies en Cisjordanie, des actions qui entravent la vie des Palestiniens et leur accès à des lieux saints tels que la mosquée Al-Aqsa.

Les signataires de la pétition, se présentant comme des citoyens et citoyennes de différentes régions du Maroc, rejettent fermement la continuation des relations économiques et diplomatiques avec un État « d’occupation » pratiquant toutes les formes de ségrégation raciale et de discrimination contre les Palestiniens.

Dans une lettre adressée au roi Mohammed VI et au chef du gouvernement Aziz Akhannouch, ces activistes demandent au Maroc d’adopter une position historique en gelant toutes les relations économiques et diplomatiques avec Israël jusqu’à ce que ce dernier cesse ses hostilités et apporte son aide aux habitants de Gaza.

Ils affirment que l’adoption d’une telle mesure par un pays influent comme le Maroc inciterait d’autres nations de la région à emboîter le pas, exerçant ainsi une pression réelle sur Israël pour la première fois depuis le début des hostilités il y a environ cinq mois.

Les activistes prévoient de remettre la pétition à l’attention du gouvernement marocain directement et de manière incontournable, une fois un nombre suffisant de signatures recueillies via la plateforme Avaaz.