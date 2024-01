Les Lions de l’Atlas favoris de la CAN 2023 : Bons signes contre la Sierra Léone…

Youssef En-Nesyri, auteur d’un doublé (30e, 55e) et Sofiane Boufal (35e), ont permis aux Lions de l’Atlas de scorer face à la sélection sierraléonaise. Cette victoire obtenue dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale à la CAN-2023, prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire, n’est pas à minorer. Surtout qu’elle rassure à la veille du match prévue le 17 janvier, contre la Tanzanie, comptant pour le groupe F qui comprend également la RD Congo et la Zambie.

Un an après l’exploit historique de la Coupe du monde au Qatar et la demi-finale disputée contre la France (0-2), les Lions de l’Atlas sont donnés grands favoris de cette 34e CAN. Walid Regragui, coach qui a fait de la « Niya » son porte-bonheur, s’appuiera sur ses piliers habituels comme Hakim Ziyech (Galatasaray), Achraf Hakimi (PSG), Sofyan Amrabat (Manchester United), Youssef En-Nesyri (Séville FC) ou encore Yassine Bounou (Al-Hilal). Il a également appelé de jeunes joueurs comme Ismael Saibari (PSV Eindhoven) ou Chadi Riad (Real Betis), issus de l’équipe U23 qui a remporté cette année la CAN de sa catégorie. « Plus les compétitions africaines avancent, plus on s’éloigne de la date où on l’avait remporté, mais ce n’est pas une raison de se mettre la pression. On va y aller pour jouer notre football, pour donner le maximum, et surtout, pour ne pas avoir de regret », a déclaré en décembre le sélectionneur marocain W. Regragui lors de l’annonce de sa liste pour la compétition. « Ce qui est important, c’est l’état d’esprit, on doit y aller en toute confiance pour dépasser la malédiction de la Coupe d’Afrique », avait-il ajouté.

Cela fait 48 ans que le Maroc rêve d’un second sacre africain. Les Lions de l’Atlas veulent rééditer l’exploit de 1976 en Éthiopie, lorsque le vainqueur a été désigné par un tournoi faisant office de phase finale disputé entre le Maroc, la Guinée, le Nigeria et l’Égypte. Les victoires des Marocains face à l’Égypte (2-1) et au Nigeria (2-1) ainsi que leur nul devant la Guinée (1-1) leur ont permis de décrocher le premier sacre continental de leur histoire. Mais depuis, leur palmarès africain ne s’est pas étoffé.

Les Lions de l’Atlas n’ont disputé qu’une seule autre finale depuis, contre la Tunisie en 2004, où ils se sont inclinés (1-2). La chance pourra sourire aux protégés de W. Regragui. En attendant la fête footballistique qui sera organisée at home : c’est le Maroc qui a été choisi d’abriter la CAN 2025…