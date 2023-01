L’école de l’égalité : Une autre initiative de l’ADFM

Cette démarche part de l’idée que « l’école doit être un espace où tous les enfants, des deux sexes, ont droit à une éducation de qualité à travers laquelle ils développent des compétences qui leur permettent de vivre ensemble, égaux en dignité et en droits, maintenant et tout au long du cycle de vie ».

Les différentes parties prenantes rappellent l’importance des efforts de sensibilisation au principe de l’égalité à travers l’école. Elles appellent à « en tirer des enseignements et insistent sur les limites de leurs effets et impact ». Elles soulignent aussi « la nécessité d’aller au-delà du ponctuel en garantissant les conditions requises pour opérer des changements structurels déterminants au sujet d’une question qui demeure au centre des enjeux de société, actuels et futurs », indique un communiqué.

Dans le cadre de cette initiative, l’ADFM a présenté son mémorandum « Pour l’école de l’égalité entre les deux sexes » au ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, depuis décembre 2022. Elle a aussi tenu une rencontre et une journée d’étude avec les parlementaires de la Commission d’éducation, de la culture et de la communication à Chambre des représentants.

Actuellement, l’ONG travaille sur le lancement d’une campagne de sensibilisation nationale. Une table-ronde est ainsi prévue le 24 janvier à Rabat, à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation.