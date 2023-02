Le WAC rappelle J.C. Garrido : Un nouveau départ ?

Cette décision aurait été prise à l’issue d’une réunion, samedi, entre le président du WAC, Saïd Naciri, et Mahdi Nafti, pour trouver un accord de séparation à l’amiable, avait indiqué le journal Le Matin.

L’ancien coach de Levante aurait initialement refusé de partir, ajoute le média. M. Nafti a été désigné entraîneur pour le club casablancais, en janvier dernier.

Le média ajoute que « malgré la récente victoire du club dans la Botola D1 contre le Difâa d’El Jadida et celle signée, vendredi, contre les Angolais de Petro Luanda (1-0) lors de la troisième journée de la phase de groupes en Ligue des champions, le technicien tunisien n’arrive pas à convaincre les supporters et ne fait plus l’unanimité auprès de la direction du club, en raison du niveau affiché par l’équipe ».