Le Royaume « dénonce vigoureusement » la boucherie d’Al-Rachid à Gaza : Et appelle à une « enquête indépendante » sur le crime israélien

Le Maroc, dont le roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, condamne et dénonce vigoureusement la prise pour cible, par les forces israéliennes, de civils palestiniens qui attendaient de recevoir des aides humanitaires au niveau de l’avenue Al-Rashid, au nord de la Bande de Gaza, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés, a affirmé, dimanche à Riyad, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Tout en soulignant « son rejet absolu » des violations du droit humanitaire international, le Maroc appelle à « une enquête indépendante et transparente sur cet acte abject et à punir ceux qui en sont responsables », a indiqué N. Bourita lors d’une réunion en Arabie saoudite, avec les ministres des Affaires étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Le ministre a, en outre, réitéré l’appel pressant du Souverain à la communauté internationale, en vue d’intervenir en toute urgence pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, durable et global, assurer l’acheminement fluide des aides humanitaires aux Palestiniens et garantir la protection du peuple palestinien.