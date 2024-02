Le Kif en questions : Un ouvrage qui interpelle

Dr. Mustapha Akhmisse, ancien secrétaire général du Ministère de la Santé Publique et éminent chirurgien, dévoile son dernier ouvrage intitulé « Le kif au Maroc : Du Don de la Malédiction à l'Espoir ». Cet essai explore l'histoire complexe et les ramifications du cannabis au Maroc, offrant un regard profondément enrichissant sur un sujet d'importance pour le pays et sa population.