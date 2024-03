Le Hezbollah multiplie les opérations contre Israël : La base Yarden, dans le Golan occupé, ciblée pour la première fois

Selon son communiqué, 50 roquettes Katioucha ont visé vers 16h20 cette caserne qui renferme « le siège du commandement général en temps de guerre ». Après cette attaque, le Hezbollah a revendiqué deux autres opérations, la première contre une force israélienne dans les périphéries de la caserne de Zibdine dans les hameaux de Chebaa occupées dans le secteur oriental de la frontière. Et la seconde, vers 17h30, contre « un autre attroupement de militaires de l’ennemi israélien dans l’entourage de la position Rweisat al-Alam dans les collines occupées de Kafarchouba ».

Auparavant, le Hezbollah avait fait état dans ses communiqués de 9 opérations anti israéliennes. La première a eu lieu vers 24h45, après minuit, « en soutien au peuple palestinien persévérant et à sa résistance brave et vaillante » lorsqu’un bâtiment utilisé par les soldats de l’ennemi israélien a été frappé dans la colonie de Shomera. A la même heure, un autre bâtiment dans la colonie Shlomi était visé avec des armes de missiles.

Dans la matinée, vers 10h15, la résistance a pilonné « deux bâtiments utilisés par les militaires de l’ennemi dans la colonie d’Avivim ». Vers 10h45, un attroupement de soldats israéliens dans l’entourage de la caserne Branit a été visé. Cette caserne a été frappée une seconde fois vers 10h56, selon un communiqué de la résistance.

Vers 11h00, une force d’infanterie israélienne a été touchée dans l’entourage de la colonie de Chtoula « tuant et blessant ses membres », outre le pilonnage, quelques minutes plus tard, de la base aérienne de Meron. A 14h50, en soutien au peuple palestinien et à sa résistance, le Hezbollah a visé une force d’infanterie dans la colonie de Hanita. Une deuxième attaque a visé une autre force d’infanterie vers 15h00 dans le buisson de cette colonie avec des obus d’artillerie.

Les médias israéliens ont rapporté que certaines colonies dans la Galilée et le Golan syriens occupés sont entrées dans la zone de tir pour la première fois depuis le 8 octobre 2023, date à laquelle le Hezbollah est entrée dans la bataille en soutien à Gaza. Ils ont rapporté que les sirènes d’alerte ont retenti dans les colonies de Yiftah, Gadot, Mishmar HaEmek, Kfar HaNassi, Tuba-Zangariyye et Ayelet HaShahar, dans le nord de la Palestine occupée, soulignant que des détonations des explosions ont été entendus jusqu’en Tibériade.

Une vidéo a montré des dégâts dans une zone agricole, le site d’information Walla rapportant que des câbles électriques à haute tension ont été sectionnés à cause de l’attaque de la résistance libanaise.

En face, les agressions israéliennes contre le Liban ont visé, via trois raids aériens, les environs des localités Teir Harfa et al-Jabbine. Des raids ont aussi été menés contre la localité de Yarine ainsi que les périphéries de Maroun al-Ras et les localités de Hanine et Houla. L’aviation israélienne a mené des raids au niveau de la localité Beit Hanoune. Il est aussi question d’autres raids dans l’est libanais, dont une ferme dans la vallée de la localité Eiaate à l’ouest de la ville de Baalbek, dans la Bekaa…. D’autres raids aériens israéliens ont aussi été signalés dans une zone ouverte entre la vallée de la localité al-Ayn et Wadi al-Faara proche de la ville de Hermel.

En plus, l’artillerie israélienne a été activée contre les environs de la localité de Teir Harfa. Maroune al-Ras et la mosquée de la localité de Yaroun, n’ont pas échappé au pilonnage israélien. Un bombardement d’artillerie et aux bombes phosphoriques et fumigènes sur les périphéries des localité Maroun al-Ras et Aytaroune, a rapporté le correspondant d’Al Manar. Des bombardement d’artillerie ont ciblé les buissons de la localité d’al-Qassir et les périphéries de la localité al-Qantara dans la vallée al-Hojeir (Wadi al-Hojeir), alors que des tirs d’un char Merkava stationné dans le site al-Sammaqa ont visé des périphéries orientales de la localité de Kafarchouba.

Selon des informations rapportées par le Jerusalem Post, Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, a fait part de ses inquiétudes sur la situation du front nord face au Hezbollah lors d’une réunion avec le chef de la diplomatie américaine le 25 mars. « Il n’y a aucune base morale pour arrêter la guerre jusqu’à ce que tous les otages soient rapatriés. Si nous n’obtenons pas une victoire décisive et absolue à Gaza, une guerre plus grande dans le Nord se rapprochera », a déclaré le ministre israélien lors d’une rencontre avec Antony Blinken, manifestant ainsi son opposition à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette déclaration, faite depuis la Maison Blanche, est intervenue une heure après le vote du Conseil de sécurité de l’ONU qui a statué sur un cessez-le-feu immédiat dans l’enclave gazaouie. Les États-Unis, premier allié de l’État hébreu, se sont abstenus pour la première fois, après plus de 32 000 victimes à Gaza et près de six mois de frappes. Ils avaient utilisé à trois reprises leur veto pour bloquer les résolutions onusiennes en faveur d’une cessez-le-feu, alors que les puissances régionales mais aussi la Chine et la Russie, plaident depuis le mois d’octobre pour une désescalade.

Au Sud-Liban, les deux ennemis, l’armée israélienne et le Hezbollah, continuent de se rendre coup pour coup.