Le drame de Gaza replace l’Egypte au cœur de l’actualité : Exit l’effacement politico-diplomatique du Caire ?

Un sommet international consacré au dossier palestinien pourrait se tenir en Égypte, a annoncé dimanche 15 octobre la chancellerie du Président Abdel Fattah al-Sissi à l’issue d’une réunion du Conseil national de sécurité tenue au Caire consacrée à la guerre ouverte entre Palestiniens. et Israéliens. « L’Égypte lance une invitation à un sommet régional international sur l’évolution et l’avenir de la cause palestinienne », indique le communiqué, sans donner de détails sur les participants ou la date.

Les autorités égyptiennes réaffirment qu’il « n’existe pas d’alternative à la solution à deux États, tout en rejetant et en déplorant la politique de déplacement ou les tentatives de supprimer le problème palestinien aux dépens des pays voisins ».

Le Caire entend « poursuivre les contacts avec les partenaires régionaux et internationaux pour réduire l’escalade au Moyen-Orient et mettre fin aux frappes contre les civils » et pour fournir l’aide humanitaire requise. Le document réaffirme la volonté de l’Égypte de déployer tous les efforts possibles pour le retour au calme et pour « reprendre un véritable processus de paix ».

Le Conseil a également souligné que « la sécurité nationale de l’Egypte [était] une ligne rouge et que sa protection [était] sans compromis ».

Israël prépare une offensive terrestre contre la bande de Gaza. Tel Aviv est résolu à anéantir le Hamas qui a mené une attaque sanglante sur son sol le 7 octobre. Des milliers de Gazaouis quittent leurs foyers pour se déplacer vers le sud de l’enclave, suite aux avertissements des autorités israéliennes qui ont ordonné l’évacuation par les civils de la partie nord de la bande de Gaza.

L’armée israélienne avait prévu de lancer l’opération terrestre ce week-end, mais l’a rapportée en raison de conditions météorologiques défavorables , affirme le New York Times.

Le Hamas rassure Le Caire

Les bombardements par Tsahal de la bande de Gaza ont déjà fait plus de 2.600 morts, d’après un récent bilan du ministère palestinien de la Santé.

Ismail Haniyeh, chef du Bureau politique du Mouvement de la Résistance islamique Hamas, a déclaré samedi que « la résistance a commencé à écrire l’histoire avec l’opération Déluge d’Al-Aqsa, qui a marqué le début de la disparition de l’ ‘occupation de notre territoire et nos lieux sacrés », souligné que « l’agression de l’entité sionsite contre la bande de Gaza équivaut à des crimes de guerre ». Dans un discours télévisé diffusé samedi, il a affirmé que « l’ennemi et sa lâche armée n’ont pas pu affronter nos braves hommes, alors il a eu recours aux massacres. Il croit que ses massacres effaceront la honte de l’humiliation et de la défaite après la frappe stratégique du Hamas. »

« Nous avons l’initiative de la stratégie de libération et de retour malgré ce que fait l’ennemi avec le soutien des États-Unis », a-t-il assuré.

Concernant les appels de l’entité sioniste à déplacer les habitants de Gaza vers le Sinaï, I. Haniyeh a noté que « les habitants de Gaza sont enracinés dans leur terre, accrochés à leur patrie, et ne quitteront pas leur terre ni n’émigreront ». Plus, devait-il ajouter, « je dis à l’ennemi que la frappe stratégique qui vous a été infligée indique que notre libération et notre retour sont à notre portée. Il n’y aura pas d’émigration de Cisjordanie, ni de Gaza. Je ne dis pas qu’il n’y aura pas d’immigration de Gaza vers l’Égypte, et je salue nos frères en Égypte et leur dis que c’est notre décision de rester sur notre terre, et votre décision est notre décision ».

Concernant l’accusation des membres de la résistance de cibler des civils et des enfants, il a noté que « le Hamas ne cible pas les civils, ni les adultes ni les enfants, et son fusil ne peut pas trembler face au récit trompeur des médias ». israéliens ».

Le chef du bureau politique du Hamas a conclu par « un mot de remerciement à ces foules qui se sont levées dans les capitales arabes et internationales et ont affirmé leur soutien à Gaza. Je les appelle à continuer. Je dis à nos foules qui participent aux marches de protestation qui nous soutiennent dans toutes les villes, ne vous arrêtez pas. Nous continuons notre lutte jusqu’à ce que nous disposions d’un État, jusqu’à ce que nos prisonniers et nos lieux saints soient libérés et que nos déplacés retournent chez eux ».