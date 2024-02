Le Caire contre tout transfert des Palestiniens au Sinaï : Des médias soutiennent le contraire…

Les autorités égyptiennes ont démenti la construction d’un camp pour les réfugiés palestiniens dans le Sinaï (région abritant le mont homonyme localisée à l’extrême est de l’Égypte). Officiellement, la position du Caire reste inchangée concernant le refus de tout déplacement forcé des Gazaouis. Pour les Égyptiens, soutenus par tous les gouvernements arabes, ce serait une nouvelle « Nakba » (« catastrophe », en arabe) du nom du grand exode forcé des Palestiniens à cause de la création de l’État d’Israël, en 1948.

Une position réitérée ces derniers jours par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors de la visite en Égypte de son homologue turc Recep Tayip Erdogan. Les deux présidents ont, par ailleurs, mis en garde contre une offensive israélienne visant Rafah, le dernier refuge des Palestiniens au sud de Gaza.

Il faut « éviter à tout prix » que les Gazaouis massés dans le sud du territoire palestinien fuient en Égypte, car cela signerait « l’arrêt de mort » d’un processus de paix, a déclaré vendredi à la BBC le patron de l’agence de l’ONU chargée des réfugiés. « Les gens ne devraient pas traverser la frontière », a exhorté Filippo Grandi, depuis Munich où il participe à la 59e Conférence sur la sécurité. « Ce serait catastrophique pour les Palestiniens, en particulier pour ceux qui seraient obligés de se déplacer encore une fois; ce serait catastrophique pour l’Égypte à tous points de vue et, plus important que toute autre chose, une nouvelle crise des réfugiés signerait l’arrêt de mort d’un futur processus de paix », a souligné le chef du HCR.

Les 14 kilomètres de frontière entre l’Égypte et Gaza sont défendus par un double mur en béton de six mètres de haut et d’un « no man’s land » de cinq kilomètres de large. Des renforts en hommes, chars et blindés ont été récemment dépêchés à la frontière.

Environ 1,4 million de personnes, dont beaucoup déplacées à plusieurs reprises, sont massés à Rafah, où ils tentent de survivre dans des conditions inhumaines, manquant de nourriture, de soins et vivant dans des abris de fortune pour un grand nombre d’entre eux. « Plus de la moitié de la population gazaouie s’entasse dans moins de 20 % de la bande de Gaza », résume l’ONU.

Les médias israéliens ont aussi fait état de la zone d’accueil de réfugiés palestiniens en cours d’édification dans le Sinaï égyptien. Ils ont répercuté nombre d’informations dans ce sens-là. « Les travaux de construction observés dans le Sinaï le long de la frontière avec Gaza et le périmètre de sécurité autour d’une étendue de terre déterminée sont des signes sérieux indiquant que l’Egypte pourrait se préparer à accepter, et à permettre le déplacement de la population de Gaza vers le Sinaï, en coordination avec ‘Israël’ et les Etats-Unis », a publié Mohamed Sabry, journaliste-blogueur sur X (ex-Twitter).

Selon la fondation Sinaï, les travaux visent à créer une zone fermée près de la frontière avec la bande de Gaza pour accueillir la population gazaouie qui souhaiterait quitter le territoire, si l’armée d’occupation israélienne mène une offensive contre Rafah.

Ces informations ont également été rapporté par le site qatari Al-Qods al-Arabi. Or, les médias égyptiens, saoudiens et américains ont démenti ces informations. Bien que les vidéos postées sur les réseaux sociaux font état de travaux de construction des zones d’accueil à la frontière avec la bande de Gaza.