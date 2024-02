Laayoune consacrée ville marocaine par le BO espagnol : Une levée de boucliers en Algérie et chez les séparatistes

L’information publiée au BO espagnol a suscité la colère des partisans du Polisario dans certains milieux ibériques, comme le prouve la réaction d’El Independiente, quotidien pro-séparatiste.

Cette précision géographique de la part de l’exécutif de coalition de gauche intervient quelques semaines après les modifications introduites officiellement sur le site du ministère des Affaires étrangères à propos de la question du Sahara. « L’Espagne est favorable à une solution politique mutuellement acceptable, dans le cadre de la Charte des Nations unies et des résolutions du Conseil de sécurité. L’Espagne soutient le travail de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies et maintient son engagement humanitaire envers la population des camps de réfugiés sahraouis, se positionnant comme le premier donateur bilatéral », précisait le ministère chapeauté par José Manuel Albares. Le passage qui ne mentionne pas le « droit du peuple sahraoui à l’autodétermination » avait donné de l’urticaire à l’Algérie qui tente par tous les moyens en son pouvoir d’isoler le Maroc tout en portant atteinte à son intégrité territoriale. C’est dans ce cadre-là que se situe aussi la réaction du Polisario, nourri aux mamelons du système algérien. Dans une missive adressée à Ernest Urtasun, ministre espagnol de la Culture et des Sports, affilié à Sumar, le Front a demandé de corriger la « référence inappropriée » parue dans le Bulletin officiel de l’Etat espagnol. Abdellah Arabi, représentant du Polisario, a estimé que la reconnaissance de Laayoune comme une ville marocaine « constitue une violation du droit international ». Et de rappeler que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) « a, dans ses arrêts de 2016, 2018 et 2021, reconnu le droit du peuple sahraoui à la libre autodétermination ». Dès lors, le ministre Sumar a été exhorté à prendre les mesures pertinentes pour que « l’administration espagnole ne contribue pas à entraver le droit légitime du peuple sahraoui à l’autodétermination et l’indépendance ». Il s’agit-là de la deuxième lettre de protestation rédigée par le même hère, la première étant liée à l’ouverture à Dakhla, en mai prochain, d’un hôtel appartenant à un groupe espagnol.