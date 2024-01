La présence US en Irak et en Syrie n’est plus tolérée : Washington menace…

Des sources en Syrie ont rapporté que « l’attaque de drone a ciblé la base d’Al-Tanf, située dans le triangle frontalier syro-jordanien-irakien, provoquant des morts et des blessés parmi les forces américaines à l’intérieur de la base illégale ». Sur Jordan TV, chaîne publique jordanienne, Muhannad Mubaidin, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a déclaré que l’attaque qui a tué trois militaires américains visait la base d’al-Tanf en Syrie. « La base se trouve au-delà de notre frontière », a-t-il précisé.

Les sources ont indiqué que « les drones ont pu pénétrer un système de défense aérienne avancé et atteindre la base d’Al-Tanf », notant que « cette attaque intervient un jour après les attaques contre la base de Konico au nord de Deir ez-Zor, provoquant des blessés ».

Dans le même temps, Reuters a rapporté que « le nombre de soldats blessés lors de l’attaque via des drones contre Al-Tanf était passé à 34, tandis que deux responsables américains ont déclaré que certains soldats américains blessés ont été transférés à partir d’une base en Jordanie après l’attaque de drones ».

Le commandement central américain a annoncé dimanche dans un communiqué que « trois militaires américains ont été tués et 25 autres blessés dans une attaque de drone qui a visé une base dans le nord-est de la Jordanie ».

De son côté, le président américain a déclaré dans un communiqué que « l’attaque qui a entraîné la mort de trois soldats américains a été menée par des groupes extrémistes soutenus par l’Iran et opérant en Syrie et en Irak ». Joe Biden a ajouté que « le cœur des États-Unis est lourd avec la mort de trois soldats lors de l’attaque contre nos forces dans le nord-est de la Jordanie », notant que « nous collectons des informations sur cette attaque » .

« Alors que nous sommes encore en train de rassembler les faits sur cette attaque, nous savons qu’elle a été perpétrée par des groupes militants radicaux soutenus par l’Iran et opérant en Syrie et en Irak. Jill et moi rejoignons les familles et les amis de nos morts – et les Américains à travers le pays – en pleurant la perte de ces guerriers dans cette attaque méprisable et totalement injuste » le président américain a également souligné que « tous les responsables de l’attaque seront tenus responsables et nous riposterons au moment et de la manière que nous choisirons ».

De son côté, le Pentagone a qualifié l’attaque contre ses forces en Jordanie « d’escalade dangereuse ». C’est la première fois que des soldats américains sont tués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. CNN a rapporté, citant des responsables américains, que « c’est la première fois que les forces américaines sont tuées par des tirs ennemis au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à Gaza ».

David Des Roches, ancien directeur des affaires de la péninsule arabique au Pentagone, confie à Al Jazeera que la réaction US à l’attaque de drone qui a tué trois militaires risque bien d’être « significative ». « Je ne pense pas que cela sera dirigé uniquement contre les mandataires ; je pense qu’il y aura quelque chose plus haut dans la hiérarchie des intérêts iraniens qui sera détruit », dit-il notamment. « C’est un calcul très difficile à faire et plein de dangers. Le plus grand danger, c’est que les deux parties créent une sorte d’élan indésirable vers une confrontation dont aucune des deux parties ne veut vraiment. »

La Résistance islamique en Irak avait revendiqué dimanche, la responsabilité de cinq attaques visant des bases US en Syrie et en Irak ainsi qu’une installation navale israélienne en Palestine occupée. Elle a annoncé avoir attaqué avec des drones 5 bases ennemies, dont 3 ciblaient les bases américaines en Syrie, à savoir Al-Shaddadi, Rukban et Al-Tanf, et la quatrième a visé la base d’occupation américaine à proximité de l’aéroport d’Erbil, tandis que le cinquième était l’installation navale Zevulun à l’intérieur de la Palestine occupée. Comme elle a publié des images montrant le ciblage, la veille, de la base d’occupation américaine de Khirbet Adnan en Syrie avec des drones. Plus tôt, les deux bases d’occupation américaines, Koniko et Green Village, ont été ciblées, au cœur de la Syrie.

Le même groupe a également annoncé avoir ciblé la base américaine Ain al-Assad dans l’ouest de l’Irak, via des drones. A signaler aussi qu’Abu Alaa al-Walai, secrétaire général des Brigades Sayyid al-Shuhada en Irak, a affirmé que « la résistance est entrée dans la deuxième phase de ses opérations, notamment renforcer le blocus contre la navigation maritime sioniste en Méditerranée et la mise hors service des ports de l’entité sioniste après que les États-Unis ont repris leurs attaques dans le pays. »