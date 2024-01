La Lune accueille SLIM : Le Japon intègre un club très fermé

La JAXA a confirmé que le module SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) avait atterri sur la Lune à 0 h 20 samedi, heure de Tokyo, et que la communication avait pu être établie avec lui depuis. Ses panneaux solaires ne produisent actuellement pas d’énergie, a précisé l’agence, mais Hitoshi Kuninaka, l’un de ses responsables, a estimé lors d’une conférence de presse qu’il était possible qu’ils fonctionnent à nouveau quand l’angle du soleil aura changé. « Il est peu probable que les panneaux solaires soient tombés en panne. Il est possible qu’ils ne soient pas orientés dans la direction initialement prévue », a-t-il expliqué. « SLIM fonctionne avec des batteries embarquées. Les données acquises lors de l’atterrissage sont stockées à bord, et nous travaillons à maximiser les résultats scientifiques en transmettant d’abord ces données vers la Terre », a-t-il ajouté. L’alunisseur « transmet avec succès des données télémétriques à la Terre. Cela signifie que l’équipement de bord est généralement en bon état », a-t-il encore déclaré.

Bill Nelson, patron de l’agence spatiale américaine NASA, a envoyé ses « félicitations [au Japon] devenu le cinquième pays dans l’histoire à atterrir avec succès sur la Lune ». « Nous apprécions notre partenariat dans le cosmos et notre collaboration en cours », a-t-il ajouté.

L’engin nippon non habité, long de 2,7 mètres, large de 1,7 mètre et haut de 2,4 mètres, est surnommé « Moon Sniper », car sa mission était non seulement d’alunir, mais aussi de se poser à moins de 100 mètres de sa cible. Il est courant que les engins lunaires se posent à plusieurs kilomètres de leur objectif, ce qui peut compliquer leurs missions d’exploration. Et alunir est plus difficile que de se poser sur des astéroïdes, car la gravité sur la Lune est plus forte que celle de petits corps célestes.

Se poser avec précision sur la Lune était « un énorme enjeu » pour SLIM, a expliqué Emily Brunsden, directrice de l’Astrocampus de l’université de York. L’enjeu de cette précision du « Sniper » devait être « un énorme progrès technologique qui permettra de concevoir des missions visant à répondre à des questions de recherche beaucoup plus spécifiques ».

« Il faudra un mois d’analyse pour obtenir des informations précises, donc je ne peux rien dire de définitif, mais je pense que nous avons réussi un atterrissage précis », a dit H. Kuninaka, en ajoutant : « Je pense qu’il s’agit d’un très grand pas en avant. »

SLIM a aluni dans un petit cratère d’un diamètre inférieur à 300 mètres, appelé « Shioli », d’où il devrait pouvoir mener au sol des analyses de roches censées provenir du manteau lunaire, la structure interne du satellite naturel de la Terre, encore très mal connue. Ces roches « sont cruciales pour la recherche sur l’origine de la Lune et de la Terre », relève Tomokatsu Morota, maître de conférences à l’université de Tokyo et spécialiste de l’exploration spatiale.

Cette mission japonaise ambitionne également de faire avancer la recherche sur les ressources en eau de la Lune, une question-clé alors que les Etats-Unis et la Chine comptent à terme y installer des bases habitées. La présence de glace d’eau a été démontrée au fond de cratères dans les régions polaires de la Lune, lesquelles par conséquent attirent désormais toutes les attentions.

Les deux minirovers qu’emportait SLIM ont été largués normalement, a dit la JAXA, dont une sonde sphérique baptisée Sora-Q, à peine plus grande qu’une balle de tennis, et capable de modifier sa forme pour se déplacer sur le sol lunaire. Elle a été développée par la JAXA, en partenariat avec le géant japonais du jouet Takara Tomy.

Le succès de la mission SLIM va permettre au Japon d’« afficher sa présence » dans le domaine spatial, selon T. Morota.