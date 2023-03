La France refait ses stocks militaires : Obus et missiles dans le lot

« On n’attend pas la prochaine LPM (loi de programmation militaire) pour le faire. On fait un retour d’expérience de l’Ukraine et on va continuer de le faire », a fait savoir Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, pendant une audition au Sénat. Tout en évoquant la commande de 5.000 munitions de 155 mm pour les Caesar de juillet dernier et celle sur plus de 200 missiles Aster passée de concert avec l’Italie, le responsable français a promis l’accélération des commandes.

Ainsi, dès le mois de mars, l’entreprise Nexter se verra une nouvelle commande de 16.000 unités d’obus. Qui plus est, S. Lecornu a également évoqué « trois commandes globales pour un volume annuel de 15.000 munitions en obus de 155 mm, en MMP [Missile Moyenne Portée] et en Mistral ».

Il n’a toutefois pas précisé quel volume de munitions sera exporté. Or, « les dépenses liées à l’Ukraine seront sorties de la LPM en accord avec le Président de la République et la première ministre ».

Le conflit ukrainien a poussé en outre la France à se concentrer sur la relocalisation de la production de poudre propulsive pour les obus. Le 24 février, S. Lecornu a fait part du relancement vers 2025 de l’usine à Bergerac (en Dordogne) à ces fins pour atteindre une production de 1.200 tonnes de poudre annuelles. Avant, l’industriel français Euronco produisait la poudre en Suède.

Depuis le début du conflit ukrainien, Paris a envoyé à Kiev six obusiers tractés TRF1 de 155 mm et deux systèmes de défense aérienne Crotale. Il a été signalé que l’Ukraine avait déjà reçu 18 Caesar français et des missiles Mistral et Milan, ainsi qu’environ 60 véhicules blindés de transport de troupes et des mines antichar HDP-2A2.

Auparavant, Paris avait également évoqué les projets d’envoyer 12 Caesar supplémentaires à Kiev. De plus, l’Italie et la France ont convenu de fournir ce printemps à l’Ukraine un système de défense aérienne Samp/T-Mamba développé conjointement. De plus, 12 chars à roues AMX-10RC, que la France a envoyés à Kiev, devraient arriver prochainement en Ukraine.

Selon les chiffres de Statista, s’appuyant sur le suivi de l’Institut d’économie mondiale de Kiella, en un an, la France a fourni pour 700 millions d’euros d’aide militaire à l’armée ukrainienne. Il s’agit d’une contribution équivalente à 0,07% de son PIB.