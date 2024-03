La Colombie menace de rompre ses liens avec Israël : A moins que Tel-Aviv n’adhère à la résolution onusienne sur le cessez-le-feu

G. Petro avait précédemment appelé les pays du monde « à boycotter Israël s’il violait la résolution du Conseil de sécurité publiée lundi , appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à garantir l’arrivée de l’aide humanitaire et médicale et d’autres besoins humanitaires vers la bande de Gaza ».

Lors de sa séance d’hier lundi, le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé un projet de résolution présenté par dix pays (membres non permanents du Conseil de sécurité) exigeant un cessez-le-feu immédiat pour des raisons humanitaires dans la bande de Gaza, pendant le mois de Ramadan, après que les États-Unis se sont abstenus de voter.

Fin février, G. Petro a annoncé que la Colombie avait suspendu « tous les achats d’armes israéliennes », soulignant que « le monde doit boycotter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu » . Il avait précédemment adopté une position stricte contre l’occupation israélienne et avait annoncé, début novembre dernier, la décision de son pays de retirer son ambassadeur auprès de l’occupation, et avait déclaré à l’époque que « si Israël n’arrête pas le massacre du peuple palestinien , nous ne pourrons pas y rester. »