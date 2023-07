La Chine et l’Europe en bisbilles : Pékin exige de Bruxelles des « clarifications »

« L’UE devrait … clarifier sa position dans le partenariat stratégique entre les deux parties et encourager les relations Chine-UE à aller de l’avant », a déclaré Y. Wang à J.Borrell lors d’un entretien en marge d’une réunion sur l’Asie du Sud-Est à Jakarta le 14 juillet, selon le communiqué du ministère. « Elle ne doit pas hésiter et encore moins encourager les paroles et les actes pour un retour en arrière », a-t-il insisté. « Il n’y a pas de conflit sur des intérêts fondamentaux entre la Chine et l’UE », a encore assuré le diplomate chinois, principal responsable des Affaires étrangères au sein du Parti communiste chinois – un rang hiérarchique supérieur à celui du ministre des Affaires étrangères.

Ces déclarations chinoises interviennent après que Berlin a dévoilé le 13 juillet sa nouvelle stratégie d’émancipation face à la Chine, visant à « atténuer les risques sans couper les ponts » avec Pékin. La Chine avait aussitôt mis en garde l’Allemagne contre toute attitude pouvant « nuire à leur coopération et leur confiance mutuelle ». Cette nouvelle stratégie allemande intervient dans un contexte général d’inquiétudes croissantes en Europe et aux Etats-Unis vis-à-vis des ambitions de la Chine.

Mais si certains Etats membres de l’UE craignent de contrarier Pékin et de déclencher une guerre commerciale, d’autres poussent au contraire à davantage se protéger. Les membres de l’UE reprochent à la Chine sa position face au conflit ukrainien, et sa proximité avec Moscou. La Chine avait annulé le 4 juillet la visite à Pékin du chef de la diplomatie européenne, prévue la semaine suivante.