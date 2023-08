Karaté : 27 pays africains attendus à Casablanca

Ce championnat d’Afrique est parmi les événements les plus importants dans le monde du karaté. Placé sous la tutelle de la Fédération Mondiale du Karaté (WKF), cet événement d’envergure rassemble les meilleurs athlètes de karaté du monde africain dans un championnat ouvert. Ainsi, plus de 1000 personnes entre athlètes, coachs, staff technique, arbitres et membres des différents comités issus de plus de 27 pays, sont attendus à Casablanca.