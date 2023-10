K. Starmer défend Israël : Et s’attire les foudres des travaillistes

Au Royaume-Uni, la guerre entre Israël et le Hamas divise les travaillistes. Certains demandent à leur leader, Keir Starmer, d’adopter une position plus ferme en appelant à un cessez-le-feu immédiat. Ce que refuse pour le moment le chef des travaillistes, donné favori pour devenir le prochain Premier ministre. Aveugle, il n’a pas vu les dizaine de milliers de Britanniques qui ont marché pour soutenir Gaza et les Palestiniens.