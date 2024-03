Jeux africains d’Accra : De l’or et de l’argent pour les boxeurs marocains

Les deux médailles d’or ont été gagnées en boxe par Khadija El Mardi (+81kg) et Widad Bertal (54kg). Dans la même discipline, Yassine Elouarz (75Kg) et Rabab Cheddal (52kg) ont décroché deux médailles d’argent. Hamza Essaadi (48Kg), Imad Azoui (54kg) et Yasmine Mouttaki (50Kg) se sont emparés du bronze.

Les deux autres médailles d’argent sont revenues à Saad Hammouda (Saut en hauteur hommes) et Ennadi Noura (400m haies femmes).

Le total des médailles du Maroc lors des Jeux africains d’Accra s’élève jusqu’à présent à 34 : 9 en or, 12 en argent et 13 en bronze.