Industrie automobile : Le groupe KOSTAL inaugure sa nouvelle usine à Tanger

Grâce à cette nouvelle installation, qui s’étend sur 12.500 m² et pourra être agrandie à l’avenir, KOSTAL renforce sa position d’acteur compétitif dans la chaîne d’approvisionnement automobile aux côtés des équipementiers et fournisseurs mondiaux. Respectant les normes les plus strictes, cette installation, dotée d’un investissement de 25 millions d’euros, a obtenu les certifications ISO IATF et ISO 14001, ainsi que les accolades de tous les principaux équipementiers.

S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, Taoufiq Moucharaf, secrétaire général du ministère de l’Industrie et du commerce, s’est félicité de l’inauguration de ce nouveau site de KOSTAL Maroc, qui constitue un nouveau maillon dans l’écosystème automobile marocain, soulignant que cette unité industrielle est l’aboutissement d’une collaboration fructueuse unissant le ministère et le groupe allemand depuis la signature de la convention en novembre 2021. T. Moucharaf a précisé que ce projet, d’un montant de 302,32 MDH, a été accompagné dans le cadre de l’écosystème Stellantis, et devait générer 340 emplois directs additionnels, relevant que ce chiffre prévisionnel a été largement dépassé, puisque plus de 700 emplois directs, spécialisés dans l’électronique et la mécanique ont été créés. Il a affirmé que ce projet atteste de la confiance des leaders industriels dans le potentiel du Maroc, en tant que destination privilégiée pour le développement de composants électroniques et mécatroniques automobiles, et apporte de nouveau une preuve éloquente de la position du Royaume en tant que leader africain de l’industrie automobile, en plus de compléter la chaine de valeur automobile du Maroc, dont la plateforme industrielle jouit, désormais, d’une compétitivité mondiale. Le responsable a, à cet égard, assuré que la croissance exponentielle que connait l’industrie automobile du Maroc fait de la plateforme nationale un relai incontournable pour la production, l’exportation, le sourcing et l’ingénierie, réitérant l’engagement du ministère à continuer à soutenir et accompagner cette dynamique, à même de renforcer les activités créatrices d’emplois et offrant des opportunités de développement industriel.

Andreas Kostal, PDG du groupe KOSTAL, a souligné pour sa part que l’inauguration de cette nouvelle unité industrielle au Maroc est motivée par la position géographique exceptionnelle du Royaume en tant que porte d’entrée idéale vers l’Afrique, sa longue histoire et ses riches ressources naturelles, qui ont en font un pays prometteur qui dispose d’un potentiel de développement exceptionnel. “Tous ces facteurs ont été les raisons pour lesquelles le groupe KOSTAL a fait le premier pas sur le marché africain en 2015, en créant son premier site de production à Tanger”, a-t-il relevé, notant que la décision du groupe de construire une deuxième usine au Maroc et de continuer à investir au Royaume repose également sur la confiance dans le potentiel du pays et l’esprit de coopération qui prévaut avec les autorités et institutions marocaines.

De son côté, Ahmed Bennis, DG de Tanger Med Zones, a indiqué que le projet développé par le groupe KOSTAL est une démonstration de ce partenariat d’excellence avec les entreprises allemandes, qui confirment leur intérêt pour la plateforme Tanger Med et le renforcement de leur compétitivité dans les chaînes de valeur industrielles.

Cette cérémonie a été une célébration prometteuse réunissant des représentants de Tanger Med, des responsables et des acteurs économiques, ainsi que des cadres supérieurs du Groupe allemand, illustrant la collaboration efficace et les partenariats naissants entre les acteurs clés et les opérateurs industriels de la région. Il est à noter que KOSTAL Maroc produit des composants automobiles techniquement avancés, qui sont des éléments de premier plan dans les voitures de tous les clients. Ses produits combinent des caractéristiques mécaniques de pointe avec une électronique complexe et des finitions de surface raffinées, ce qui en fait un produit unique dans la région.

Depuis sa première implantation en 2016, KOSTAL Maroc a évolué en assurant un chiffre d’affaires de plus de 75 millions d’euros et une équipe dévouée de plus de 700 employés. Avec un investissement total de 52 millions d’euros, KOSTAL rejoint plusieurs entreprises allemandes qui ont choisi d’intégrer l’écosystème automobile de Tanger Med, en l’occurrence Stalchmidt (SCS), PRETTL et BCS Automotive Interface Solutions. Le groupe bénéficie énormément de la proximité des principaux centres automobiles et des réseaux de transport robustes de la plateforme industrielle Tanger Med.