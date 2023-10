Immobilier : Spécificités du programme d‘aide au logement 2024-2028

Portant sur la période 2024-2028, ce programme devrait profiter aux Marocains résidants dans le Royaume ou à l’étranger, qui ne sont pas propriétaires au Maroc et qui n’ont jamais bénéficié d’une aide. Les logements concernés doivent être réalisés dans le respect total des plans d’aménagement en vigueur et en conformité avec les normes techniques et de qualité. De même et afin de faciliter sa mise en œuvre et accompagner la rénovation de la planification urbaine et territoriale, il est prévu la création de 12 agences régionales d’Urbanisme et d’Habitat, tenant compte des particularités à la fois des zones urbaines et du monde rural.

Rappelons également que ce nouveau programme d’aide devrait faciliter l’accès au logement pour les classes sociales à faible revenu et à la classe moyenne, réduire le déficit en logement et accélérer le déploiement du programme « Villes sans Bidonvilles ». Il est à noter enfin que ces nouvelles dispositions devraient redynamiser le secteur immobilier, en relançant probablement le cycle de croissance escompté pour la période 2020-2030 et, par conséquent, les producteurs de matériaux de construction notamment les cimenteries et les sidérurgistes.