Haut Karabakh : Un cessez-le-feu négocié par Moscou

« Un accord a été conclu sur le retrait des unités et des militaires restants des forces armées de l’Arménie (…) et sur la dissolution et le désarmement complet des formations armées de l’Armée de défense du Haut Karabakh », indique mercredi la présidence séparatiste, annonçant en outre de premiers pourparlers concernant « la réintégration » du territoire à l’Azerbaïdjan jeudi dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlakh.

L’armée azerbaïdjanaise, qui menait une offensive intense dans cette province depuis mardi, avait prévenu qu’un cessez-le-feu n’interviendrait qu’à la condition que les séparatistes arméniens acceptent de désarmer. Avant le dépôt des armes par les séparatistes, des combats intenses avaient eu lieu. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à partir de 9 heures en temps universel. Les séparatistes précisent que l’arrêt des hostilités intervient après une médiation menée par les forces russes de maintien de la paix.

Les autorités azerbaïdjanaises confirment le cessez-le-feu et la tenue, à compter de jeudi à Yevlakh, de négociations avec les séparatistes en vue d’une « réintégration » du Haut-Karabakh à l’Azerbaïdjan. Cela fait plus de trente ans que la région échappe au contrôle de Bakou.

Dans un message télévisé à la nation, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a précisé que l’Arménie n’a « pas participé » à la rédaction de l’accord de cessez-le-feu. « Nous avons pris note de la décision des autorités du Karabakh de cesser les hostilités et de déposer les armes », a-t-il indiqué.