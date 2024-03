F. Albanese se déclare « menacée » : « Le génocide israélien » qu’elle documente est rejeté par Tel-Aviv et Washington

« J’ai toujours été attaquée depuis le début de mon mandat » en 2022, a déclaré Francesca Albanese, diplomate onusienne en charge des territoires palestiniens occupés. « Je ne dis pas que c’est agréable », a-t-elle ajouté face aux médias, et « il m’arrive de recevoir des menaces mais qui jusqu’à présent n’ont pas nécessité de précautions supplémentaires », a encore affirmé l’experte, dont le dernier rapport est sorti lundi.

Israël l’a interdite d’entrée dans les territoires occupés et des ONG pro-israéliennes ont appelé à sa démission.

Mardi un grand nombre de pays, pour la plupart arabes et musulmans mais aussi d’Amérique latine, lui ont apporté son soutien. L’experte, qui est mandatée par le Conseil des droits de l’homme mais ne s’exprime pas au nom de l’organisation, a affirmé être sous « pression » mais a assuré que cela ne changeait rien à son travail : « Cela m’exaspère, cela me saoule bien sûr, mais cela me pousse encore plus à ne pas céder ».

« Il se peut que je décide à un moment donné de me retirer simplement parce que j’ai aussi une vie privée dont j’aimerais profiter, mais ce ne sera pas parce que j’ai été diabolisée ou maltraitée », a affirmé F. Albanese.

Selon Israël, son rapport fait partie « d’une campagne visant à saper l’établissement même de l’Etat juif », et les Etats-Unis ont dit n’avoir « aucune raison de croire qu’Israël ait commis des actes de génocide à Gaza ». Mercredi, Matthew Miller, porte-parole du département d’Etat US, a souligné que son pays s’oppose « depuis longtemps » à l’existence même du mandat de ce Rapporteur qui, selon eux, « n’est pas productif ».

F. Albanese réclame une « présence internationale de protection » et des mesures contre Israël, dont des sanctions économiques et un embargo sur les armes. Elle affirme que « le génocide a déjà été commis » mais « on peut encore sauver des vies et on peut encore arrêter la descente vers l’abîme ».

« Nous savons qui est le principal soutien politique et économique d’Israël. Les regards sont tournés vers les Etats-Unis, mais il y a d’autres Etats », a-t-elle affirmé, indiquant qu’elle entendait examiner les questions de responsabilité et de complicité dans un prochain rapport.