Entreprenariat : Le programme “Ana Moukawil” présenté aux Conseillers

En réponse à une question orale sur le programme “Ana Moukawil”, Y. Sekkouri a affirmé la prise de conscience du ministère de la nécessité de développer un nouveau programme dédié aux auto-entrepreneurs, aux très petites entreprises (TPE) et aux unités économiques informelles souhaitant s’intégrer dans le secteur formel, en bénéficiant d’une nouvelle génération de services liés au financement, à l’accompagnement et à la formation. Et d’ajouter que les services proposés aux entrepreneurs varient, aussi bien individuellement que collectivement, sous forme de chèque conseil, chèque formation, chèque gestion ou subvention de loyer, en plus de l’aide à l’emploi qui est accordée aux petites entreprises via les programmes “Tahfiz”, “Idmaj”, “Taehil” et “Awrach 2”. Concernant l’offre visant à accompagner les TPE au chiffre d’affaires de plus d’un million à 10 MDH, le ministre a expliqué qu’elle comprend un accompagnement technique pour le développement de l’entreprise depuis sa création aux différentes étapes de sa croissance à travers le conseil pour un plafond de 100.000 dirhams et une moyenne de 20.000 dirhams en moyenne pour chaque petite entreprise. Quant aux auto-entrepreneurs, les prestations qui leur sont fournies comprennent notamment des formations dans le domaine du renforcement des capacités via des formations collectives de 10 personnes en moyenne pour un coût de 2.000 dirhams par bénéficiaire, en plus du conseil dispensé individuellement en gestion pour un plafond de 10.000 dirhams pour chaque bénéficiaire, a précisé le ministre.

Parallèlement aux services précités, les unités économiques informelles peuvent aussi bénéficier d’une subvention de loyer fixée à 50% du prix du loyer pour un plafond de 10.000 dirhams dans l’objectif de faciliter l’accès au foncier fixée à 50%, a ajouté Y. Sekkouri. Il a également souligné que le programme “Ana Moukawil” sera mis en œuvre et géré au niveau territorial par l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), en coopération avec les partenaires institutionnels, les régions et le secteur privé, qui travailleront avec les antennes régionales et provinciales de l’Agence, dans le cadre de comités régionaux pour atteindre les catégories ciblées par ce programme. Et de conclure que l’implémentation de ce programme ayant nécessité une enveloppe budgétaire 3 Mrds DH sur la période 2023-2026 vise à améliorer les conditions des petites et très petites entreprises et des auto-entrepreneurs, notamment par la réduction du coût d’exploitation.