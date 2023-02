Entreprenariat : Le CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima fait sa tournée

Dans le cadre de la déclinaison régionale du Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises (PIAFE) à travers le renforcement des mécanismes d’appui et d’accompagnement au profit des porteurs de projets, ayant pour objectif l’accompagnement de 1.000 projets dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec un budget d’environ 10 millions de dirhams, en partenariat avec « Tamwilcom », le Centre Régional d’Investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima organise en partenariat avec l’ensemble des acteurs de ce programme au niveau provincial et régional, une caravane de sensibilisation et d’information qui sillonnera les différentes communes et qaidat des provinces et préfectures de la région.

Cette caravane, qui s’étale sur la période du 30 janvier au 23 février 2023, comprend 52 stations. Elle vise à sensibiliser et informer la population cible sur les mesures incitatives et les mécanismes d’appui et de soutien prévus dans le cadre de ce programme. Ces escales seront animées par les cadres du Centre Régional d’Investissement ainsi que par des experts contractés par le CRI à cet effet. Ce programme a pour ambition de développer les capacités des porteurs de projets à travers des cycles de formations dans les différents domaines de l’entrepreneuriat, ainsi qu’à travers leur accompagnement dans la réalisation des démarches administratives de la création de l’entreprise, en plus du suivi post financement et de la pérennisation de leurs projets.

A cette occasion, et afin de bénéficier de ce programme, le Centre Régional d’Investissement invite les porteurs de projets et les startups de la région à s’inscrire sur la plateforme « Manar Al Mostatmer ». Cette plateforme communautaire interactive, première de son genre, permet aux investisseurs et aux porteurs de projets ayant un besoin spécifique en matière d’accompagnement d’introduire, de suivre et de gérer leur demande d’une manière totalement digitale. La plateforme propose à ses utilisateurs deux types de parcours d’accompagnement : des parcours standards et d’autres personnalisés adaptés aux besoins des investisseurs. Ainsi, la plateforme “Manar Al Mostatmir” permet de renforcer la convergence des efforts des différentes institutions d’appui et de financement, publiques et privées, et de la société civile dans le cadre d’un guichet unique virtuel d’accompagnement des porteurs de projets et de l’investisseur.