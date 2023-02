Entreprenariat et innovation : Orange Maroc lance le programme dédié « Orange Fab »

L’objectif est de former les jeunes aux technologies innovantes, de sélectionner les startups les plus prometteuses pour leur proposer un programme de développement et d’accompagnement managérial adapté, indique l’opérateur dans un communiqué. Ainsi, fidèle à sa stratégie RSE définie par le Groupe, Orange Maroc repère, soutient et promeut les talents pour une société numérique responsable et inclusive. Hendrik Kasteel, Directeur Général Orange Maroc a d’ailleurs souligné lors de l’évènement : “nous sommes fiers d’être un acteur qui accompagne le développement de l’économie numérique dans le Royaume en encourageant les initiatives d’entreprenariat et d’innovation”.

Depuis plus de 10 ans déjà, le Groupe Orange met en place le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen Orient, une compétition annuelle qui met en avant les meilleures startups du continent, en leur proposant des récompenses financières ainsi qu’une grande visibilité dans la région. Conscient du potentiel de la jeunesse africaine, le Groupe Orange propose également l’appui financier de son fonds d’investissement Orange Ventures qui gère plus de 350 millions d’euros d’actifs avec comme ambition de soutenir les futurs champions mondiaux de l’innovation. Orange Ventures vient de financer la startup marocaine “Chari” à hauteur de 1 million de dollars.

Pour cette première édition, Orange Fab Maroc a mis en place le programme d’accélération AGV (Accélérateur à Grande Vitesse) à destination des startups qui opèrent dans les secteurs de la FinTech (Paytech, Regtech, Cash management, Crowdfunding, Néobanque…) et celui de la BlockChain (transferts d’argent et paiements, Internet des objets, Identification numérique, gestion de la chaine d’approvisionnement..). L’objectif étant de permettre à ces entrepreneurs de construire des partenariats commerciaux avec Orange Maroc ainsi que de grands groupes nationaux ou internationaux. Ces jeunes entreprises devront donc répondre aux besoins des business units d’Orange Maroc ou des partenaires choisis pour cette édition, et être une force de proposition pour tout type d’innovations, qu’elles soient technologiques, d’usages ou même disruptives.

Cette première promotion d’Orange Fab Maroc sera donc soutenue par deux importants fonds d’investissements : Orange Ventures Africa, la filiale d’Orange Ventures dotée d’un fonds de 50 millions d’euros pour les startups de la zone Afrique, et le Swiss Digital Assets Institute (SDAI) qui a alloué 100 millions d’euros aux startups opérant dans la FinTech et la BlockChain, avec pour ambition de donner aux jeunes entrepreneurs les moyens de s’adapter aux actifs numériques et à la finance décentralisée (DeFi). Les deux partenaires accompagneront les startups sélectionnées aussi bien financièrement, qu’en partageant leur savoir-faire, afin d’être compétitifs dans l’environnement économique actuel.