Entreprenariat : 62.641 entreprises créées à fin août

Ces entreprises se répartissent entre personnes morales (42.949) et personnes physiques (19.692), indique l’OMPIC dans son baromètre des créations d’entreprises.

La répartition sectorielle fait ressortir la domination du commerce avec une part de 36,05%, suivi du Bâtiment et travaux public (BTP) et activités immobilières (18,62%) et des services divers (17,96%), précise la même source. Par région, Casablanca-Settat abrite 18.010 des entreprises, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9.123), et Rabat-Salé-Kénitra (7.244), selon le baromètre.

Par forme juridique, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARL AU) arrive en première position avec une part de 64,1%, devant la société à responsabilité limitée (SARL) avec 35,5%, et la société anonyme avec 0,2%.