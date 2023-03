En dépit des pressions de Washington : La marine iranienne autorisée à mouiller à Rio de Janeiro

Les navires de guerre Makran et Dena de la marine iranienne, qui forment la 86e flottille de navires de guerre, ont accosté à Rio dimanche 26 février, a indiqué une autorité portuaire citée par Reuters.

Le vice-amiral Carlos Eduardo Horta Arentz, chef adjoint de l’état-major de la marine brésilienne, a autorisé l’accostage des navires iraniens entre le 26 février et le 4 mars. Le 28 janvier dernier, le contre-amiral Hamzeh Ali Kaviani, commandant en second de la marine iranienne, avait déclaré que les navires naviguaient le long des côtes occidentales de l’Amérique latine et devaient jeter l’ancre à Rio de Janeiro dans les prochains jours.

Le Brésil avait d’abord retardé l’amarrage des navires alors que le président du pays se rendait à Washington pour rencontrer le président américain.

Plus tôt en février, Elizabeth Bagley, ambassadrice des États-Unis à Brasilia, a exhorté le Brésil à ne pas autoriser les navires iraniens à accoster. « Nous croyons fermement que ces navires ne devraient accoster nulle part », a-t-elle déclaré. Cependant, malgré les appels de Washington, le Brésil a autorisé les navires à accoster à Rio après le voyage de Lula. Les États-Unis sont très préoccupés par la présence des navires de guerre iraniens dans les côtes de l’Amérique latine qu’ils considèrent comme leur arrière-cour.

Dena est un navire de guerre de classe Mowj qui a rejoint la marine iranienne en juin 2021. Il est équipé de missiles de croisière antinavires, de torpilles et de canons navals. Makran est un navire polyvalent pesant 121 000 tonnes. Il peut transporter cinq hélicoptères et fournit un soutien logistique aux navires de combat.

La 86e flottille devrait battre le record de la distance jamais parcourue par une flottille iranienne dans les eaux internationales. Il a quitté le sud de l’Iran au début de l’automne dans le but de faire le tour du monde. Son voyage au Brésil semble faire partie d’une mission destinée à emmener la flottille jusqu’au canal de Panama.

Plus tôt en janvier, le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani, a fait part d’un projet de déploiement des forces navales iraniennes sur le canal stratégique de Panama. « Les forces navales iraniennes ont été déployées dans presque tous les détroits stratégiques du monde, à l’exception de deux », a-t-il précisé.

Le canal de Panama relie les océans Atlantique et Pacifique par l’isthme de Panama, une étroite bande de terre reliant l’Amérique centrale à l’Amérique du Sud.