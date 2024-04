Embargo sur les armes destinées à Israël : Berlin sur la sellette…

Le texte a été approuvé par 28 voix, contre 6 oppositions et 13 abstentions. Le Conseil souhaite que toute vente d’armes, de munitions ou d’équipements militaires vers Israël soit arrêtée. Israël s’est empressé de dénoncer une résolution qui est un « vote pour le Hamas ».

Pour rappel, l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch avait appelé, dimanche, la communauté internationale à imposer des sanctions à Israël qui n’a pas appliqué les mesures provisoires pour prévenir un génocide à Gaza. « Les Etats doivent imposer des sanctions et un embargo sur les armes à destination d’Israël, afin de l’amener à se conformer à l’ordonnance émise par la Cour internationale de Justice », a écrit l’organisation sur la plateforme X. L’ONG a noté que Tel Aviv « ne s’est pas conformé aux ordonnances de la CIJ et n’a pas travaillé pour fournir de l’aide et des services de base aux Palestiniens dans la bande de Gaza ».

Le Secrétaire général de l’ONU s’est déclaré « profondément troublé » par les informations faisant état de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) par l’armée israélienne dans sa campagne de bombardements contre Gaza. António Guterres a déclaré vendredi que l’IA est utilisée comme un outil d’identification des cibles, et plus particulièrement dans les zones résidentielles densément peuplées, causant un nombre inquiétant de victimes civiles, avant d’ajouter qu’ « aucune partie des décisions de vie ou de mort qui ont un impact sur des familles entières ne devrait être déléguée au calcul froid des algorithmes ». Lors d’un point de presse, il a relevé que « l’IA doit être utilisée comme une force bénéfique au bénéfice du monde, et non comme une contribution à une guerre au niveau industriel, brouillant ainsi les responsabilités ; »

Concernant la frappe israélienne qui a tué 7 employés humanitaires de l’association caritative alimentaire World Central Kitchen (WCK) plus tôt cette semaine, le patron de l’ONU a déclaré que le gouvernement israélien avait reconnu ses erreurs. « Mais le problème essentiel n’est pas de savoir qui a commis les erreurs, ce sont les procédures militaires en place qui permettent à ces erreurs de se multiplier encore et encore », a-t-il déploré.

Sale temps pour Berlin

A signaler qu’un groupe d’avocats a intenté une action en justice contre le gouvernement allemand, vendredi, exigeant l’arrêt immédiat de la fourniture d’armes et de munitions à Israël.

Ahmed Abed, avocat représentant des familles palestiniennes, a déclaré qu’ils avaient déposé une « demande de procédure d’urgence » auprès du tribunal, face aux crimes de guerre persistants commis par Israël et aux signes inquiétants qu’un génocide est en cours dans la Bande de Gaza. « La Constitution allemande impose une responsabilité en matière de protection de la vie humaine. Le gouvernement allemand se doit de mettre un terme à ses exportations d’armes vers Israël, car cela constitue une violation du droit international. Le gouvernement ne peut prétendre qu’il n’est pas au courant », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Berlin.

Malgré la pression croissante de l’opinion publique, Berlin continue de soutenir l’offensive militaire israélienne à Gaza, arguant que le pays porte une responsabilité particulière à l’égard d’Israël en raison de son histoire nazie. Le gouvernement allemand a approuvé des exportations d’armes vers Israël d’une valeur de 326,5 millions d’euros (354 millions de dollars) en 2023, dont la majorité a été approuvée après le 7 octobre 2023, soit dix fois plus qu’en 2022.

Le collectif d’avocats a déclaré que les exportations d’armes de l’Allemagne constituent une violation du droit international et des lois du pays, en particulier de la loi sur le contrôle des armes de guerre. « Les critères d’approbation des exportations d’armes comprennent, notamment, que les armes ne soient pas utilisées au mépris des obligations de l’Allemagne en matière de droit international, en l’occurrence qu’Israël ne viole pas les droits de l’homme et le droit international humanitaire », ont déclaré les avocats dans un communiqué.

« Puisque la Cour internationale de justice (CIJ), dans son ordonnance du 26 janvier 2024, a déjà reconnu le caractère génocidaire de la guerre contre la Bande de Gaza, le collectif d’avocats estime que la livraison d’armes va à l’encontre de ces obligations. L’objectif de la procédure d’urgence est donc de bloquer immédiatement les futures livraisons d’armes à Israël et de révoquer les autorisations qui ont déjà été accordées », ont-ils déclaré.

Cette action en justice des familles gazaouies et des avocats allemands a été soutenue par les organisations de la société civile European Legal Support Center (ELSC), Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD) et Law for Palestine dans le cadre de l’initiative « Justice et responsabilité pour la Palestine ».