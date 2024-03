Eau potable : L’ONEE renforce et sécurise l’alimentation de la ville de Taounate et régions

D’un coût global d’environ 76 MDH, financé avec la participation de la Banque Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), ce projet comprend les travaux d’extension de la station de pompage d’eau brute et de la station de traitement existante pour un débit nominal supplémentaire de 8.640 m³ par jour, permettant de porter la capacité de production de la station actuelle à 12.960 m³ par jour, ainsi que le renforcement de la station de pompage d’eau traitée, indique l’ONEE. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027 dont la convention a été signée le 13 janvier 2020 devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, permettra de satisfaire les besoins en eau potable de la ville de Taounate et les communes avoisinantes à l’horizon 2030, bénéficiant à une population globale de plus de 149.000 habitants, précise-t-on. Il contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et à l’accompagnement du développement socio-économique de cette région, conclut la même source.