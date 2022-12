E. Macron s’érige en « sauveur » du Liban : Sans passer par la case essentielle…

Emmanuel Macron estime qu'il faut « dégager » les dirigeants libanais qui bloquent les réformes dans le pays. Le président français envisage une conférence régionale pour tenter de sortir le Liban de l'ornière politique et économique, a-t-il assuré dans une interview accordée aux journaux français Le Monde, américain Wall Street Journal et libanais An Nahar. Mais sans aller au fond du problème…