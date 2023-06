Disparition de M. Lahbabi : Message royal de compassion

Figure historique de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et professeur émérite en sciences économiques, le défunt est décédé mardi 2 juin à Rabat, à l’âge de 99 ans, des suites d’une longue maladie. Dans son message, le roi a affirmé avoir appris avec une vive émotion la nouvelle du décès.

En ces circonstances, le roi a fait part aux proches et à la famille politique nationale ses vives condoléances et sentiments de compassion. Dans son message, le roi a salué les qualités humaines du défunt, son engagement pour les valeurs nationales, ses contributions scientifiques et intellectuelles.

Né en 1924 à Fès, M. Lahbabi qui a fait des études supérieures en droit et en sciences politiques à Paris. Il est considéré comme étant un membre fondateur de l’Union nationale des forces populaires (UNFP) en 1959, avant d’être l’un des fondateurs de l’USFP, aux côtés notamment d’Abderrahim Bouabid.