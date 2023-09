Des Marocains tirés comme des lapins par l’armée algérienne : A Rabat, « ni fleurs, ni couronnes » pour les défunts !

Le parquet marocain a ouvert une enquête sur la mort cette semaine d’un jeune Marocain résidant en France abattu depuis le territoire algérien alors qu’il voyageait à bord de motos aquatiques sur les eaux frontalières avec l’Algérie, a révélé à EFE une source judiciaire marocaine.

Ce n’est, d’ailleurs, pas la première fois que l’armée algérienne tue des Marocains. Pour mémoire, en octobre 2014, une dizaine de Marocains ont été ciblés par des tirs algériens près du douar Oulad Saleh, commune rurale Beni Khaled, située à 30 kms au Nord Est de la ville d’Oujda, blessant grièvement un Marocain. Le gouvernement dirigé, alors, par Abdelilah Benkirane avait protesté « vigoureusement contre cette atteinte directe et inadmissible à la vie de citoyens civils marocains par l’armée algérienne » et « dénonce un acte irresponsable »

L’ancien boxeur et acteur belgo-marocain Abdelkrim Qissi, dit Abdel Qissi, a dénoncé le meurtre de son petit cousin Bilal Kissi, décédé mardi lors d’une sortie en mer à Saïdia. Il s’agit en effet du jeune homme tué par balles, après s’être égaré et avoir franchi les eaux territoriales de l’Algérie, accompagné de quatre autres personnes à bord de motos aquatiques.

Sur ses réseaux sociaux, l’acteur originaire de la région d’Oujda a indiqué que Bilal était en séjour estival à Saïdia avec ses amis. « Il vivait en France et comme beaucoup de jeunes originaires du Maroc, il est retourné dans son pays. Les forces de l’ordre algériennes n’ont rien trouvé d’autre que de foncer sur ces jeunes innocents et d’ouvrir le feu sans sommations, ni modération (on a trouvé au moins cinq balles dans son corps)», a-t-il déploré.

Ce drame a par ailleurs réveillé les douleurs familiales, puisque l’acteur indique que plusieurs de ses proches « ont déjà été tués par la police frontalière algérienne », son village d’origine étant limitrophe au pays voisin. « Ma famille a payé et paye encore un lourd tribut dû à cette haine », a-t-il regretté, en reprochant aux officiels de l’Algérie leurs hostilités envers le Maroc.

« Je présente toutes mes condoléances à ses parents et je prie Dieu de leur donner la force et la patience face à cette épreuve terrible qu’est de perdre un enfant. » Par la même occasion, Abdel Qissi a exprimé son souhait que « les autorités marocaines porteront l’affaire devant les instances internationales, pour qu’enfin cesse cette pratique inhumaine ».