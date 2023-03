Dédollarisation rampante : D. Russef à la tête de la banque des BRICS

La Brésilienne D. Rousseff a été désignée pour prendre les rênes de la Nouvelle Banque de développement, créée pour financer les projets des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). De nouvelles responsabilités pour l’ancienne Présidente du Brésil, qui a déjà connu une carrière politique bien remplie.

Née en 1947, D. Rousseff qui connu la dictature militaire s’est engagée dans la résistance armée. Arrêtée en 1970, torturée pendant vingt-deux jours, elle a été incarcérée trois ans durant. Une fois libre, elle finit ses études d’économie et se lance en politique. D’abord au niveau local, dans l’État de Rio Grande do Sul, puis sur la scène nationale en devenant secrétaire d’État à l’Énergie en 1993. Elle prend la tête du ministère en 2003, après l’élection de Lula da Silva, qui verra bientôt en elle une potentielle représentante. Lula ne pouvant pas se représenter après ses deux mandats successifs, D. Rousseff apparaît comme la candidate naturelle pour porter les couleurs du Parti des travailleurs (centre gauche) aux présidentielles. Elle remporte finalement les élections et devient la première femme élue Présidente du Brésil en 2011.

Elle place la question sociale au cœur de son mandat, lançant des programmes sociaux comme « Brésil sans pauvreté ». À l’international, elle renforce les liens avec les autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes, à travers le MERCOSUR, ou soutient le développement du partenariat russo-brésilien, via les BRICS. Son premier mandat est cependant entaché par une série de scandales liés au géant pétrolier Petrobras ou aux dépenses pour organiser la Coupe du monde de football 2014. Ce qui ne l’a pas empêchée pas d’être réélue en 2014. Mais les affaires finissent par la rattraper. Elle est éclaboussée par le scandale de corruption Petrobras, dont elle a été membre du conseil d’administration de 2003 à 2010. Le Sénat brésilien vote finalement sa destitution en 2016. D. Roussef porte l’affaire devant la Cour suprême, qui rejette son appel. Elle n’est cependant pas privée de la possibilité d’exercer des fonctions publiques.

Le procureur général Rodrigo Janot accuse Lula et D. Roussef d’être les principaux responsables d’une « organisation criminelle », toujours dans le cadre du scandale de corruption Petrobras. En 2019, la justice acquitte finalement les deux anciens Présidents dans l’affaire de création d’une organisation criminelle. En 2022, Lula est réélu pour un troisième mandat. Et le 24 mars 2023, D. Rousseff est élue à la tête de la Nouvelle Banque de développement liée aux BRICS. Sa candidature a été soutenue à l’unanimité par le conseil des gouverneurs de la banque. La mission qui lui incombe désormais dans un univers marqué par la dédollarisation n’est pas une sinécure…