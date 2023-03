Coopération militaire avec l’Inde : Rabat avance ses pions

Selon le responsable marocain, les deux parties sont en phase de « pourparlers », raporte un média indien, pour l’installation d’unités au Maroc qui seront destinées à « répondre non seulement aux demandes du marché marocain mais aussi des pays africains et voire même européens ».

TATA Advance Systems avait annoncé, en janvier dernier, la livraison aux Forces armées royales (FAR) de 90 véhicules 6×6 destinés au transport d’équipements, de munitions et de troupes. Contrat que M. Jazouli a tenu à rappeler dans ses déclarations aux médias indiens.

A signaler aussi que lors de l’examen en novembre du projet du budget 2023 du département de la défense par la Commission des affaires étrangères à la Chambre des représentants, Abdeltif Loudiyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, avait assuré que le Maroc ambitionne de mettre en place « une industrie des armes et des munitions », «la fabrication de drones, capables de mener des opérations de renseignements, de surveillance et des attaques armées » et la « maintenance des avions militaires ».