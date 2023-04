Classement HPI : Le passeport marocain perd deux places

Permettant d’accéder à 65 pays sans visa, le passeport marocain est classé à la 80ème place du classement trimestriel du Henley Passport Index (HPI). Le Maroc est en dessous de la moyenne mondiale de mobilité, il occupe la même place que Cuba ou le Ghana, précise la même source. Le passeport marocain est en dessous du passeport tunisien qui lui, est classé 77ème permettant l’accès à 71 destinations à travers le monde. Toujours au niveau du Maghreb, l’Algérie occupe la 94ème place avec 53 destinations, loin derrière la Mauritanie qui occupe le 87ème rang avec 60 destinations.

Le HPI, qui traite la puissance des passeports selon le nombre de pays accédés sans visa, a travaillé sur les données de 199 passeports et 227 destinations de voyage. Le passeport japonais est le plus puissant du monde et permet l’accès à 85% des pays du monde, soit 193 destinations au total. Il est suivi par Singapour et la Corée du Sud qui gardent leur deuxième place au classement avec un accès à 192 destinations sans visa. L’Espagne et l’Allemagne sont les deux pays de l’Union européenne à être les mieux classés en occupant la 3ème place et permettant à ses citoyens l’accès à 190 destinations. A la 4ème place, figurent 3 pays, la Finlande, l’Italie et le Luxembourg dont le passeport ouvre à leur citoyens l’accès à 189 destinations sans visa. L’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède sont classés 5èmes avec 188 destinations suivis à la 6ème place par France, l’Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni avec 187 lieux destinations.

Les États-Unis n’arrivent qu’en 7ème position avec 186 destinations sans visa, et sont suivis par l’Australie, le Canada, la République Tchèque, la Grèce et Malte et leur passeport permet l’accès à 185 destinations sans visa.

Les pays où se trouvent le plus de restrictions sont l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie, suivis du Pakistan, le Yémen, la Somalie, le Népal, la Palestine, la Libye, le Bangladesh et la Corée du Nord.

Selon le HPI qui se base sur les données de l’IATA, seuls 6% des passeports dans le monde permettent un accès sans visa à plus de 70% des destinations existantes. Et seuls 17% des pays accordent à leurs titulaires de passeport un accès sans visa à plus des quatre cinquièmes des 227 destinations mondiales.