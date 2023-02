Cisjordanie occupée : La pression sécuritaire israélienne ne faiblit pas

Les forces d’occupation assiègent depuis une semaine la ville palestinienne de Jéricho, en Cisjordanie. Elles y ont installé des points de contrôle militaires et des blocs de ciment aux entrées de la ville. Cela se déroulait alors que le chef de la diplomatie US avait insisté, lors de sa rencontre avec Mahmoud Abbas, de la nécessaire reprise en main de Jénine et Naplouse. Autant dire que la police palestinienne devrait agir pour garantir la sécurité des Israéliens qui tuent, en toute impunité, les Palestiniens. Drôle de logique !