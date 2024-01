CAN-2023 : W. Regragui confiant…

W. Regragui a salué les conditions de préparation mises en place par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), incluant l’hébergement, le staff et les installations d’entraînement. Il a souligné l’importance de disputer le premier match contre la Tanzanie avec une équipe complète et de maintenir le style de jeu établi. Malgré la chaleur et les défis, l’équipe est confiante et motivée, soutenue par l’enthousiasme des supporters.

Le sélectionneur national aspire à recréer les émotions vécues lors de la Coupe du monde 2022. Les Lions de l’Atlas, qui s’entraîneront au stade August Denise, affronteront la Tanzanie mercredi 17 janvier, partageant leur groupe avec la RD Congo et la Zambie.

La 34ᵉ édition de la CAN a débuté en grande pompe au stade olympique Alassane-Ouattara d’Ebimpé. La cérémonie d’ouverture a captivé l’audience avec des performances artistiques hautes en couleur, reflétant la diversité de la culture africaine. Le match inaugural a vu la Côte d’Ivoire s’imposer 2-0 contre la Guinée-Bissau, un départ solide pour l’équipe hôte qui aspire à décrocher son troisième titre. La compétition s’est emballée dimanche avec trois matches. Le Nigeria, l’une des équipes phares malgré son absence à la Coupe du Monde 2022, a fait match nul 1-1 contre la Guinée équatoriale. De son côté, le Cap-Vert a montré un visage offensif et séduisant pour s’offrir la victoire contre le Ghana. Dans l’enceinte Stade Félix Houphouët Boigny, les Requins bleus ont attendu le temps additionnel pour prendre définitivement l’avantage et l’emporter logiquement 2-1 pour s’emparer de la tête du groupe B. Le Mozambique a été tout proche d’infliger une défaite surprise à l’Égypte (2-2) pour son premier match de cette CAN 2024. Après avoir renversé la rencontre au début de la seconde période, les Mambas ont concédé l’égalisation sur pénalty dans les dernières secondes. Les Pharaons ont eu chaud…