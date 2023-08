Boxe-Championnats d’Afrique : Les Marocains en mode dominateurs

Widad Bartal avait offert la première médaille d’or au Maroc, dans la catégorie (54Kg), en battant l’Algérienne Fatima-Zohra Abdelkader, avant que la championne du monde Khadija El Mardi (81Kg) ne décroche le deuxième métal précieux.

Dans la catégorie (51Kg), Rabab Cheddar a décroché la médaille d’argent, tout comme sa compatriote Oumaïma Bel Ahbib (66Kg). Imad Azzouzi (54 Kg) est, pour sa part, monté sur la plus haute marche du podium. Mohamed Rabii s’est, sans surprise, adjugé l’or des 75Kg.

Mohammed Sghir a gagné la cinquième médaille d’or nationale, alors que Yasmine Moutakki a obtenu la sixième. De leur côté, Said Moutaraji et Soulaimane Samgouli ont offert au Maroc les septième et huitième médailles d’or.

Les Championnats d’Afrique de boxe 2023 ont mis en lice 33 équipes. Le Maroc a été représenté par 18 pugilistes (10 Messieurs/8 Dames).

Conduite par Nabil Hilmi, membre du bureau directeur de la Fédération royale marocaine de boxe (FRMB), la délégation marocaine comprenait, notamment, les directeurs techniques, Othman Fadili et Ismail Laaroussi, et les entraîneurs Hicham Nafi, Abdelhak Achik et Youssef Sourour.