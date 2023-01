BAM : Amélioration de l’activité industrielle en novembre

Dans le détail, la production aurait connu une hausse dans toutes les branches hormis l’agro-alimentaire où elle aurait stagné et l’électrique et électronique où elle aurait reculé, précise la Banque centrale dans son enquête basée sur des données collectées entre le 1er au 30 décembre 2022. Dans ces conditions, le Taux d’Utilisation des Capacités de production (TUC) se serait établi à 75% après 74% le mois précédent, fait savoir la même source.

Pour ce qui est des ventes, elles auraient enregistré un accroissement aussi bien sur le marché local qu’étranger. Par branche d’activité, elles auraient progressé dans l’ensemble des branches à l’exception de la chimie et parachimie où elles auraient stagné et l’électrique et électronique où elles se seraient repliées. Les commandes auraient, quant à elles, enregistré une progression dans toutes les branches à l’exception de la chimie et parachimie où elles auraient stagné.

Pour ce qui est des carnets de commandes, ils se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité hormis l’agro-alimentaire où ils auraient été à un niveau normal. Pour les trois prochains mois, les industriels s’attendent à une amélioration de l’activité, relève la même source, notant cependant que 24% des entreprises expriment des incertitudes quant à l’évolution future de la production et 28% pour ce qui est des ventes.