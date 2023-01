Balance commerciale : Le déficit augmente de 56,9% à fin novembre

Les importations ont progressé de 42,3% à plus de 676,81 Mrds DH et les exportations se sont améliorées de 33,1% à 389,76 Mrds DH, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de novembre, notant que le taux de couverture a perdu 3,9 points à 57,6%.

La hausse des importations de biens fait suite à l’augmentation des achats de l’ensemble des groupes de produits, relève l’Office, précisant que la facture énergétique a plus que doublé se situant à 141,55 Mrds DH à fin novembre 2022. Concernant les importations des demis produits, celles-ci augmentent de 49,1%, suite à la forte croissance des achats de l’ammoniac (19,29 Mrds DH contre 6,30 Mrds DH). Les importations des produits alimentaires, de leur côté, affichent un accroissement de 48,8%, résultat de l’accroissement des approvisionnements en blé qui ont presque doublé sous l’effet prix en hausse de 44,5%. En parallèle, les quantités importées augmentent de 35,6%. S’agissant des importations des produits bruts, celles-ci s’accroissent de 54,1%. Cette évolution fait suite à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés.

Pour ce qui est des exportations de biens, leur accroissement concerne la majorité des secteurs, à savoir les phosphates et dérivés, l’Automobile, l’Agriculture et agro-alimentaire, le Textile et cuir. Dans le détail, les ventes du secteur automobile se sont élevées à 100,37 Mrds DH au titre des onze premiers mois de l’année 2022, en hausse de 35% par rapport à une année auparavant. Ces exportations franchissent pour la première fois la barre des 100 Mrds DH, indique l’Office. Cette hausse concerne les ventes du segment de la construction (+46,2%), celles du segment du câblage (+27,6%) et dans une moindre mesure celles du segment de l’intérieur véhicules et sièges (3,4%), précise la même source.

S’agissant des ventes des phosphates et dérivés, elles ont augmenté de 54,8% pour s’établir à 108,04 Mrds DH à fin novembre 2022 contre 69,78 Mrds DH à fin novembre 2021. Cette hausse est attribuable à l’augmentation des exportations des engrais naturels et chimiques (+30,024 Mrds DH) due à l’effet prix qui a presque doublé, explique l’Office, ajoutant qu’en revanche, les quantités exportées baissent de 12,1%.

En parallèle, les exportations du secteur agricole et agroalimentaire se sont établies à plus de 73,8 Mrds DH à fin novembre 2022, en augmentation de 18,3% par rapport à la même période de 2021. Cette évolution s’explique par la hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire (+21,8%) et de l’agriculture, sylviculture et chasse (+13,7%).

De leur côté, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 22,2% (+7,43 Mrds DH) au titre des onze premiers mois de l’année, en raison de la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+23,2%), des articles de bonneterie (+14,4%) et des chaussures (+33,2%).

Pour ce qui est des flux financiers, celui net des Investissements Directs Étrangers (IDE) s’est établi à 23,39 Mrds DH à fin novembre 2022, en hausse de 45,7% par rapport à la même période une année auparavant. Les recettes des IDE ont atteint 35,32 Mrds DH à fin novembre, en hausse de 31,5% comparativement à la même période une année auparavant, tandis que les dépenses des IDE se sont améliorées de 10,4%. S’agissant des Investissements directs marocains à l’étranger (IDME), ces derniers se sont situés à 17,30 Mrds DH au titre des onze premiers mois de l’année, en hausse de 7,1% par rapport à la même période une année auparavant, ajoute la même source. De leur côté, les cessions de ces investissements se sont stabilisées à 11,81 Mrds DH (11,73 Mrds DH à fin novembre 2021). Ainsi, le flux net des IDME a augmenté de 23,9%.