B. Netanyahu à Paris : Objectif, monter une coalition contre l’Iran

Israël craint que son pire ennemi, la République islamique d’Iran, ne se dote de l’arme atomique. Et souhaite constituer une coalition militaire, notamment avec les puissances occidentales, afin d’endiguer le danger des mollahs.

D’après des observateurs, Israël aurait déjà élaboré des plans pour incapaciter l’Iran. Quelque 3 000 cibles ont été identifiées, et l’État hébreu souhaite passer rapidement à l’action. « Mais pas question d’aller seul au combat », laisse-t-on entendre. Israël chercherait donc à trouver des alliés pour mener une opération hautement risquée. On laisse entendre que la coalition militaire, agissant comme force de dissuasion, regrouperait la France, les États-Unis et, idéalement, quelques pays arabes : certaines monarchies du Golfe, pour qui la République islamique constitue également une menace. Israël attaque l’Iran, mais Téhéran ne riposte pas, car ce serait déclarer la guerre à plusieurs pays en même temps. Paris et Washington avaient catégoriquement rejeté cette option, préférant la solution diplomatique avec l’Iran…

Tel-Aviv cherche à convaincre de la pertinence de son choix guerrier qui risque d’enfoncer la région dans une instabilité sans nom. Et fait valoir, pour ce faire, le manque de résultats dans l’accord sur le nucléaire iranien, outre son positionnement dans le camp occidental, dans le dossier russo-ukrainien. Tel-Aviv dit envisager de soutenir militairement Kiev face à Moscou.

B. Netanyahu envoie ainsi un message aux Occidentaux : je vous soutiens dans votre guerre contre la Russie, soutenez-moi dans ma bataille contre l’Iran. C’est ce qu’il vient chercher à Paris. Reste à savoir si son projet guerrier, hautement risqué, trouvera l’écho favorable auprès de l’Elysée.