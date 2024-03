Assassinat de Badr à Casablanca : La peine capitale requise en appel

Lors de l’audience tenue mardi dernier à la Cour d’appel de Casablanca, le procureur général a souligné que ce crime était prémédité, ce qui accentue davantage sa gravité, notant qu’il est inacceptable que des individus planifient et exécutent froidement un acte aussi violent et cruel. La société doit être protégée de tels individus, et la justice doit être rendue pour Badr et sa famille.

Par ailleurs, la demande de peine de mort ne se limite pas à l’accusé principal, puisque le procureur a également requis la même peine contre un autre accusé ayant avoué être au volant de la voiture au moment où Badr a été renversé.

Lors de l’audience, le procureur a affirmé que deux personnes étaient responsables du meurtre de Badr, l’une l’a commis et l’autre l’a avoué pour induire la Cour en erreur. Il a noté que les accusés avaient violemment agressé la victime, comme l’ont confirmé les conclusions du rapport médico-légal, indiquant un traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale, une côte droite brisée et des ecchymoses généralisées sur les côtes et les vertèbres de la colonne vertébrale.

Pour rappel, cinq individus ont fait l’objet de poursuites dans cette affaire, accusés d’avoir intentionnellement et mortellement percuté la victime à l’aide d’un véhicule, un acte tragique largement diffusé sur les réseaux sociaux. Les cinq accusés ont été appréhendés à Laâyoune alors qu’ils tentaient de fuir à l’étranger, 35 heures après les faits criminels qui leur sont reprochés.