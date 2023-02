Appui d’Oslo à Kiev : Pour Moscou, la Norvège prend part au conflit en Ukraine

L’adoption par Oslo d’un programme de soutien à l’Ukraine pour 7,37 milliards de dollars met de l’huile sur le feu. En fait, la Norvège prend part au conflit en Ukraine, a déclaré mercredi Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. « Aujourd’hui, la Norvège contribue à une aggravation de la situation militaire et politique en Ukraine, en Europe et dans le monde. Cela entraînera de nouvelles victimes civiles. La Norvège devient partie prenante au conflit […]. Elle contribue à la montée des tensions entre la Russie et les pays européens », a assuré la diplomate russe.

La Norvège, qui était déjà parmi les premiers en termes de livraisons d’armes à Kiev depuis des mois, « est en train de devenir le véritable leader » dans ce domaine, note la porte-parole.

Le parlement norvégien avait adopté le 16 février un programme pour soutenir l’Ukraine d’une valeur de 75 milliards de couronnes norvégiennes (7,37 milliards de dollars). Échelonné sur cinq ans, le programme prévoit des versements de 15 milliards de couronnes (1,47 milliard de dollars) par an, selon Jonas Gahr Støre, Premier ministre norvégien. Volodymyr Zelensky, Président ukrainien, a assisté à cette réunion du parlement par visioconférence.