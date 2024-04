Alors que Washington relance les négociations : Gaza est toujours soumise à la guerre génocidaire…

Faisant fi de la décision provisoire de la Cour internationale de Justice (CIJ), Israël poursuit ses attaques contre la bande de Gaza où au moins 33 091 Palestiniens ont péri, pour la plupart des femmes et des enfants, et 75 750 autres blessés depuis le 7 octobre, selon les autorités palestiniennes. « Les forces d’occupation israéliennes ont commis cinq massacres contre des familles dans la bande de Gaza, faisant 54 martyrs et 82 blessés au cours des dernières 24 heures », indique le ministère de la Santé. « De nombreuses personnes sont encore coincées sous les décombres et sur les routes, car les sauveteurs ne parviennent pas à les atteindre », ajoute la même source.

La guerre menée par la soldatesque israélienne contre Gaza a poussé 85% de la population du territoire au déplacement interne dans un contexte de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU. A signaler que la séance de briefing au Conseil de sécurité de l’ONU a été brièvement interrompue vendredi lorsqu’un tremblement de terre a secoué l’est des États-Unis. Janti Soeripto, présidente de l’organisation Save the Children US, s’exprimait lors d’une réunion du Conseil sur la situation au Moyen-Orient lorsqu’un séisme de magnitude 4,8 degrés sur l’échelle de Richter a secoué les États du New Jersey et de New York au nord-est des États-Unis. Assis à côté de J. Soeripto, Riyad Mansour, envoyé palestinien à l’ONU, a ironisé : « Vous faites trembler le sol ».

La présidente de l’ONG a déclaré au conseil que durant le conflit, 14 000 enfants ont été tués « inutilement et violemment » et que des milliers d’autres sont portés disparus, présumés enterrés sous les décombres. « Si je devais m’asseoir ici et lire le nom et l’âge de chaque enfant israélien et palestinien décédé depuis le 7 octobre, cela me prendrait plus de 18 heures », a-t-elle ajouté. Après la réunion, J. Soeripto a déclaré que le tremblement de terre avait peut-être perturbé son intervention au conseil. « Mais ce que j’ai demandé est loin d’être bouleversant. Au nom de tous les enfants de Gaza, j’ai exigé que des mesures soient prises. Le monde dispose des outils nécessaires pour faire face à cette crise. Il lui manque simplement la volonté politique de les utiliser », a-t-elle écrit sur la plateforme X.

A rappeler que les délégués russe, comme chinois, au Conseil de sécurité, ont instamment appelé au respect par l’entité sioniste de la décision du Conseil de sécurité relative au cessez-le-feu. Comme ils ont insisté sur l’acheminement de l’aide à la population de l’enclave palestinienne soumise à une guerre de la faim. Israël est accusé de génocide devant la CIJ. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir que l’aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza. Toutefois, les hostilités se poursuivent sans relâche et les livraisons d’aide restent malheureusement insuffisantes pour faire face à la catastrophe humanitaire en cours dans l’enclave assiégée.

Des négociations sous houlette US

A Washington, principal allié occidental de l’entité sioniste, on assure que des négociations devraient reprendre lundi dans la capitale égyptienne pour dégager un accord sur Gaza. Une délégation de hauts responsables de l’administration US est attendue au Caire. En attendant, force est de souligner que Joe Biden a affirmé qu’Israël accomplit les mesures demandées par les États-Unis concernant l’augmentation de l’acheminement d’aide à Gaza. Interrogé pour savoir s’il avait menacé de cesser la livraison d’aide militaire à Israël lors de cet appel, il a répondu en quittant la Maison Blanche: « Je leur ai demandé de faire ce qu’ils sont en train de faire ».

A Tel-Aviv, les médias israélien parlaient encore vendredi de l’ultimatum lancé par le président américain lors de sa dernière conversation téléphonique avec Benyamin Netanyahu. Officiellement, côté israélien, on affirme que l’entretien s’est bien passé. Mais une source politique citée par la presse en Israël le souligne : l’entourage du Premier ministre a été surpris du ton adopté par J. Biden. Aux yeux des commentateurs, les relations entre Israël et les Etats Unis sont au plus bas, certainement en tout cas depuis le début des hostilités il y a tout juste six mois. C’est la première fois, souligne-t-on, que les Américains menacent de cette façon de changer leur politique traditionnelle de soutien quasi inconditionnel à leur allié israélien.

En dépit de cela, des responsables du Likoud, parti du Premier ministre israélien, ont réaffirmé vendredi la détermination d’Israël de poursuivre son offensive à Rafah, la ville du sud de la bande de de Gaza où sont réfugiés près d’un million et demi de Palestiniens.

Mais sur un autre point, Israël lâche du lest et annonce qu’il va permettre de manière « temporaire » la livraison d’aide à Gaza via le port israélien d’Ashdod et le point de passage d’Erez. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé des « mesures immédiates pour augmenter l’aide humanitaire à la population civile dans la bande de Gaza », a déclaré le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahu dans un communiqué. « Cette aide accrue permettra d’éviter une crise humanitaire et est nécessaire pour assurer la poursuite des combats et atteindre les objectifs de la guerre », a-t-il ajouté. Les autorités israéliennes vont aussi permettre « l’augmentation de l’aide jordanienne par Kerem Shalom », poste-frontière du sud d’Israël.

Un allègement contesté par l’extrême droite israélienne, notamment le sinistre Itmar Ben Gvir. D’aucuns voient déjà poindre une crise interne au sein du gouvernement israélien.

Tel-Aviv minore ses pertes

La résistance palestinienne est toujours engagée dans de violents affrontements contre les forces d’occupation israéliennes sur différents fronts dans la bande de Gaza. Le correspondant d’Al-Manar à Gaza a signalé de violents combats à l’est de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza, et dans les villes d’Abasan al-Kabira et Bani Suhaila, à l’est de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza. Ainsi, les Brigades Al-Qods, branche militaire du Jihad islamique en Palestine, ont affirmé le bombardement des colonies d’Ashkelon, de Sderot, de Niram et des colonies autour de la bande de Gaza avec des rafales de missiles. Comme elles ont assuré le ciblage d’une force d’occupation spéciale, qui était cloitrée dans un bâtimentà Khan Yunis, et ont fait exploser un char avec un dispositif à choc foudroyant, et a abattu un drone israélien et en a pris le contrôle. En outre, des rassemblements de soldats d’occupation ont subi un barrage d’obus de mortier de calibre 60 à proximité de l’hôpital Al-Amal et de la zone d’Al-Arishiya, dans l’axe Al-Taqadum, à l’ouest de Khan Yunis. Avec des obus de mortier, les brigades ont bombardé aussi la colonie Kfar Azza dans la zone de l’enveloppe de Gaza, ainsi que la colonie Netivot et ses environs dans le Néguev occidental, avec une salve de missiles.

Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir visé un char israélien Merkava 4 avec un obus Al-Yassin 105, à l’est de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza.

À leur tour, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont bombardé des rassemblements de soldats d’occupation et leurs véhicules militaires avec des obus de mortier de calibre 60 dans les axes contrant l’avancée, à l’ouest de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza. À l’ouest de la ville de Gaza, ses combattants ont affirmé avoir visé un bulldozer militaire D9 avec un obus RPG, à leur retour des lignes de combat.

En outre, les Brigades du Martyr Abou Ali Moustafa, branche militaire du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), ont ciblé la colonie de Kissufim avec une salve de missiles.

Dans le cadre de la coopération entre les différentes ailes militaires des factions de la résistance palestinienne, les Brigades Al-Qods, en collaboration avec les Forces d’Omar Al-Qasim, branche militaire du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP), ont ciblé un rassemblement de soldats de l’occupation et des véhicules, avec des obus de mortier, dans le quartier de Sheikh Ajlin, à l’ouest de la ville de Gaza.

De leur côté, les médias israéliens ont rapporté que des sirènes ont retenti dans les colonies Kfar Azza et Netivot, dans la zone de l’enveloppe de Gaza, ainsi que dans la colonie Ashkelon. Les autorités d’occupation locales de la colonie de Sderot ont affirmé que l’un des missiles, lancé depuis Gaza, a atterri dans le quartier d’Ahil et a directement touché une maison.

Sous la mention « Publication autorisée », les médias israéliens ont rapporté que le nombre de morts de l’armée d’occupation dans la bande de Gaza s’est élevé, depuis l’inondation d’Al-Aqsa, à 600 morts. Comme ils ont fait état de 3.193 blessés de divers grades. AU cours des dernières vingt-quatre heures, l’armée sioniste a signalé la blessure de 6 soldats dans les batailles en cours à Gaza.