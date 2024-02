Agriculteurs en colère : La grogne fleurit en Inde

Les agriculteurs veulent paralyser l’économie rurale, vendredi, puisque des milliers d’entre eux occupent des axes routiers, certains travaux ruraux d’infrastructures sont arrêtés, les livraisons de produits agricoles stoppés, et beaucoup de marchés fermés.

Cette grève est lancée par une grande confédération d’agriculteurs, et porte les mêmes demandes que le mouvement lancé depuis le début de la semaine sur les routes du Pendjab : à savoir, la mise en place d’un prix d’achat minimum garanti dans tout le pays pour les récoltes principales.

Le ministre fédéral de l’Agriculture vient de mener une troisième session de négociations avec les organisations syndicales, et continue à dire qu’il sera compliqué de déployer une telle mesure, car cela aurait un impact important sur les prix alimentaires, et serait en plus difficile à appliquer dans des régions très différentes. Un accord pourrait toutefois être trouvé sur des demandes secondaires, comme la réduction du prix de l’électricité.