Agressions et détérioration du drapeau marocain à Aubervilliers : L’ambassade du Maroc porte plainte

Le 4 juillet dernier, un drapeau marocain y a été « arraché, brûlé et déchiré publiquement par des individus scandant des slogans indiquant leur origine algérienne ». Condamnés par la représentation diplomatique, les faits se sont produits à l’issue du match Maroc – Canada, dans le cadre du Mondial 2026.

L’ambassade a dénoncé « une atteinte grave à un symbole officiel de souveraineté et d’unité nationales », lit-on dans le communiqué. « Il est de nature à heurter profondément les ressortissants marocains installés en France, les Franco-Marocains et l’ensemble des personnes attachées aux valeurs de respect, de dignité et de coexistence », a ajouté la représentation, en soutenant que « rien ne saurait justifier cet acte, qui procède d’une volonté délibérée de provoquer, d’attiser la haine et de troubler l’ordre public ». Et d’ajouter que « d’autres documents-vidéos montrent que des femmes arborant le maillot de l’équipe nationale marocaine de football, accompagnées d’enfants en bas âge, ont été victimes d’agressions verbales et de tentatives d’intimidation par les mêmes individus ».

La représentation a exprimé ses remerciements autorités françaises, à la police et à la mairie d’Aubervilliers pour leur mobilisation, tout en réaffirmant « son attachement à la préservation de l’ordre public, à la stricte observation des lois de la République française et au respect dû aux symboles de tout pays ». Par ailleurs, elle a salué « le sens des responsabilités dont font preuve les Marocaines et les Marocains installés sur le territoire français ».

La même source a enfin insisté sur le caractère à la fois festif et paisible des célébrations sportives, qui doivent « demeurer des moments de joie, de rassemblement et de respect mutuel ».